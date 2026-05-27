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▲球評黃忠義認為，中信兄弟22日第九局被逆轉後，當時也只落後1分，面對右打劉基鴻的打席應該提早換投，避免釀成後續大局。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟今（27）日客場0：6輸給台鋼雄鷹，跨4場、累積連28局無得分紀錄持續中，期間打線16支安打中竟只有1支長打，陷入史詩大低潮。早在22日黃衫軍九局上單局被攻下6分逆轉的賽後，球評黃忠義接受《NOWnews》訪問時，就語重心長坦言，如今回看此話竟一語成讖，兄弟後續連3場打線陷入低潮，合計27局竟連1分都擠不回來。中信兄弟22日大巨蛋擔任主場球隊，吸引超過2萬3000人進場，週五首戰、前七局跟排名第一的味全龍打成1：1僵局，第八局甚至靠宋晟睿打進超前分，全場歡聲雷動，結果九局上守護神李振昌失守被敲兩分砲，後續緊急上場的錢可倫無緣止住失血，味全龍單局狂攻6分。黃忠義賽後受訪時，數度強調在李振昌被打出全壘打後的投手調度，「沒有投手不會掉分，如何收拾接下來的危機才是重點。」他解釋道，讓錢可倫上場針對性面對左打陳子豪、順利取得2出局後，面對右打劉基鴻，就應該再換上右投手，而非讓錢可倫硬拚。兄弟該戰帶著2：1領先進入最後半局，最終卻以2：7輸球。「雖然被逆轉了，但當時2出局、還只有1分落後，應該要更謹慎應對。」黃忠義強調，戰績不佳的球隊更應該主動出牌，而非被動等待結果發生。「球隊狀況都是高低起伏的，高檔時如何盡量維持、低潮時如何趕快走出來，這是總教練最重要的任務。」黃忠義語重心長地說，漫長球季中氣勢最重要，儘管都是輸球，但輸1分跟輸5分，整個感覺天差地遠，就在黃忠義分析完狀況後，周末兄弟連續2場遭到完封，系列賽慘被橫掃不說，合計18局僅有11支安打，狀況持續低迷，經過2天休兵仍不見好轉，稍早改面對台鋼雄鷹，9局僅有4支零星短程安打，連續3場一分未得，距離史上「最長局數無得分」悲慘紀錄，只剩下10局之遙。