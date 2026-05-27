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中華職棒富邦悍將「本土王牌」李東洺今（27）日面對9連勝味全龍，繳出6.1局無失分好投，一刀斬斷龍隊連勝之旅，奪下本季個人第6勝，暫居聯盟勝投王。賽後李東洺笑說，龍隊狀況很好，球看起來應該跟籃球一樣大顆，「只能想辦法做賽前討論、盡量達成策略，我覺得是時候要有人斬斷他們的連勝之路了。」面對9連勝的龍隊打線，本季首度「投一休五」的李東洺毫不畏懼，主投6.1局無失分，被敲出6安，送出8次三振、1次保送，奪下本季第6勝，暫居聯盟勝投王。李東洺賽後表示，此役的速球狀況比較沒有那麼好，「速度好像比較慢，所以只能投在一些打者不好進攻的位置，然後去用變化球解決。」雖然李東洺認為此役速球狀況不佳，但仍飆出8K，追平個人單場最多三振紀錄，他聽到笑說，「我沒注意到，策略就是讓對手打不好，所以我也不曉得，我回去研究一下為什麼會這樣，今天是想說把位置丟好，過程中是覺得速球沒有那麼好。」李東洺去年對龍隊先發3場一勝難求，對戰防禦率4.72，成績不是太理想，本季首度對決就交出無失分好投，還斬斷龍隊9連勝。李東洺指出，龍隊現在狀況很好，「他們看球應該跟籃球一樣大顆，所以只能想辦法做賽前的討論、盡量達成策略，如果結果不好的話就是盡力了，但今天阻止他們連勝，我覺得是時候要有人斬斷他們的連勝之路了。」李東洺直言，不能讓龍隊順下去，「告訴他們，我們也是很可怕的對手。」本季8戰拿下6勝，已經追平過去5個賽季的總勝場數，李東洺表示沒想太多，「就一場一場、一局一局丟，想法比較簡單，上去就是抓出局數，沒想過要丟多長、拿幾勝。悍將總教練後藤光尊表示，李東洺今年的配球改變很大，可以在好球帶跟打者決勝負，再來就是身體狀況一直都保持得很好。後藤指出，李東洺基本上還是投一休六，此次改投一休五，是考量到過去2戰的投球狀況，以及大巨蛋投球比較不熱。