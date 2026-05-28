為了緩解先發輪值危機，休士頓太空人隊近期將陣中表現亮眼的台灣好手鄧愷威調整為先發投手，他也確實繳出了不俗成績。這位27歲的台籍右投在季初以牛棚身份出發，憑藉春訓時的火熱表現爭取到出賽機會，如今正積極爭取在先發輪值中紮根。然而，若想在競爭激烈的大聯盟先發輪值中站穩腳跟，隊媒《Climbing Tal's Hill》專欄指出，他必須強化變速球的質量。
鄧愷威仍有起伏，體能與投球效率是考驗
鄧愷威本季先發之路並非一帆風順，他先從牛棚開始磨練。4月28日對陣巴爾的摩金鶯隊是他本季首場先發，主投3局被敲5支安打失2分；隨後在5月10日面對辛辛那提紅人隊的先發表現雖有進步，但在進入第四局面對紅人打線中心時遭到狙擊，單局德拉古魯斯（Elly De La Cruz）與布雷戴（JJ Bleday）等強打猛攻，未能抓下出局數便被迫退場。
太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）當時表示，鄧愷威目前仍需適應先發投手的節奏，目標是將投球數穩定提升至70至80球的區間，並期望他能展現比首場先發更成熟的控場能力。
隊媒直指：變速球是「對付左打」的關鍵
鄧愷威本季對陣右打者時展現出「野獸級」的宰制力，透過高達37%使用率的橫掃球（Sweeper），將右打者的打擊三圍壓制在驚人的.170/.250/.191。然而，左打者卻成為他的軟肋，打擊數據高達.250/.308/.521。
根據報導分析，鄧愷威對付左打者陷入苦戰的主因，在於他缺乏具備威脅性的第二武器。他現有的四種輔助球種中，變速球（Changeup）的成效最差，被打擊率高達.364且長打率驚人。這導致他在面對左打者進入二輪投球時，無法提供不同的視覺落差，容易遭到精準鎖定。
展望太空人輪值拼圖 未來充滿轉機
鄧愷威近期幾次先發越投越好，局數拉長也仍能保持穩定，若能加強變速球，太空人的先發輪值將展現煥然一新的氣象。目前隨著阿瑞格提（Spencer Arrighetti）持續繳出王牌級表現，加上布朗（Hunter Brown）即將展開復健賽以及今井達也（Tatsuya Imai）回歸，若鄧愷威能穩住陣腳，太空人極有機會集結四名優質先發，一掃季初的陣容陰霾。
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鄧愷威本季先發之路並非一帆風順，他先從牛棚開始磨練。4月28日對陣巴爾的摩金鶯隊是他本季首場先發，主投3局被敲5支安打失2分；隨後在5月10日面對辛辛那提紅人隊的先發表現雖有進步，但在進入第四局面對紅人打線中心時遭到狙擊，單局德拉古魯斯（Elly De La Cruz）與布雷戴（JJ Bleday）等強打猛攻，未能抓下出局數便被迫退場。
太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）當時表示，鄧愷威目前仍需適應先發投手的節奏，目標是將投球數穩定提升至70至80球的區間，並期望他能展現比首場先發更成熟的控場能力。
隊媒直指：變速球是「對付左打」的關鍵
鄧愷威本季對陣右打者時展現出「野獸級」的宰制力，透過高達37%使用率的橫掃球（Sweeper），將右打者的打擊三圍壓制在驚人的.170/.250/.191。然而，左打者卻成為他的軟肋，打擊數據高達.250/.308/.521。
根據報導分析，鄧愷威對付左打者陷入苦戰的主因，在於他缺乏具備威脅性的第二武器。他現有的四種輔助球種中，變速球（Changeup）的成效最差，被打擊率高達.364且長打率驚人。這導致他在面對左打者進入二輪投球時，無法提供不同的視覺落差，容易遭到精準鎖定。
展望太空人輪值拼圖 未來充滿轉機
鄧愷威近期幾次先發越投越好，局數拉長也仍能保持穩定，若能加強變速球，太空人的先發輪值將展現煥然一新的氣象。目前隨著阿瑞格提（Spencer Arrighetti）持續繳出王牌級表現，加上布朗（Hunter Brown）即將展開復健賽以及今井達也（Tatsuya Imai）回歸，若鄧愷威能穩住陣腳，太空人極有機會集結四名優質先發，一掃季初的陣容陰霾。