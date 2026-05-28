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我國強投鄧愷威所屬的休士頓太空人隊，本季戰績有所起伏，在球季即將進入6月之際，陣中重砲手艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的交易傳聞在體壇持續發酵。儘管太空人近期憑藉一波連勝與無安打比賽展現復甦跡象，但在大聯盟交易截止日（MLB trade deadline）逼近的壓力下，球團是否會為了重建而將這名看板球星擺上貨架，成為近期頗受矚目的話題。對太空人隊而言，艾瓦瑞茲是打線的核心支柱，更是球隊若想扭轉賽季劣勢、爭奪外卡席位不可或缺的攻擊箭頭。然而，隨著球季進行，若太空人最終未能拉升排名，外界開始推測老闆克蘭（Jim Crane）是否會改變策略，將這位頂級打者作為補強農場資源的籌碼。針對市場上的交易揣測，《The Athletic》知名記者羅姆（Chandler Rome）指出，現階段將艾瓦瑞茲擺上貨架極不明智。他分析出兩大關鍵理由，首先若太空人選擇在季中拋售艾瓦瑞茲，爭冠球隊恐怕難以交出符合身價的籌碼，特別是這些競爭對手通常不願拆解核心陣容。羅姆認為，其交易價值很難超越過去交易透克（Kyle Tucker）時的回饋。其次，對老闆克蘭而言，以交易核心球星來換取未來的農場潛力，並非他一貫的經營風格。羅姆強調：「如果你已經擁有一艘船（艾瓦瑞茲），為什麼還要花力氣去交換『未來可能成為球星』的潛力球員？」綜合各方專家與隊內消息，艾瓦瑞茲在今年7月底前被交易的可能性極低。太空人粉絲暫可鬆一口氣，將重心放在球隊現有的陣容競爭上。然而，若球隊在2026年季末表現不如預期，加上2027年勞資談判可能帶來的停賽危機，太空人球團對陣容的調整策略勢必會進入新的討論階段。