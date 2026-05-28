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本文摘要如下：

▲《後室》導演透露，本片將延伸「後室」宇宙，甚至埋藏彩蛋。（圖／采昌國際多媒體提供）

《後室》源起

《後室》導演、主要演員、類型

《後室》劇情介紹

《後室》角色介紹

《後室》必看亮點

▲《後室》由「坎城影后」蕾娜特萊茵斯薇領銜主演。（圖／采昌國際多媒體提供）

電影《後室》（Backrooms）全台上映中，本片改編自4年前在YouTube上爆紅的同名現象級網路都市傳說，創作者凱恩帕森斯製作的「後室」系列偽紀錄片，至今累計總瀏覽次數已經突破2.7億次，其中，最受歡迎的首支短片瀏覽量也高達近7800萬次，而今，原創者將充滿壓迫感的黃色迷宮搬上大銀幕，《NOWNEWS今日新聞》整理該片源起、4大必看亮點、劇情及角色介紹等，供讀者參考。《後室》源起《後室》導演、主要演員、類型《後室》劇情介紹《後室》角色介紹《後室》必看亮點《後室》起源於2019年在知名論壇4chan上的一張詭異照片，畫面中顯示著空無一人、發出嗡嗡聲響的黃色壁紙辦公室，2022年，年僅17歲的YouTuber凱恩帕森斯（Kane Parsons）製作一系列偽紀錄片短片，講述一名男子在現實世界穿牆掉入一個由無盡辦公室構成的迷宮，並在其中遭遇未知恐怖生物的故事。憑著《後室》短片破億的驚人觀看次數與強烈氛圍，知名獨立電影公司A24邀請凱恩帕森斯擔任導演，打造電影長片版。導演：凱恩帕森斯主要演員：奇維托艾吉佛（《自由之心》、《奇異博士》）、蕾娜特萊茵斯薇（《世界上最爛的人》、《情感的價值》）類型：科幻、心理、恐怖《後室》改編自全球知名的同名網路都市傳說，劇情講述一名身心受創的男子在神祕失蹤後，墜入了一個無邊無際的異度空間，為了將他活著帶回，一名心理治療師被迫踏入這個幽閉、潮濕且充斥著單調黃色壁紙的未知空間，展開一場驚悚的救援行動。奇維托艾吉佛（Chiwetel Ejiofor）飾演克拉克：一名家具店老闆兼失敗的建築師，他在自家店舖地下室發現了一扇通往無限異空間的透明門，為了向他人證明自己沒有發瘋，他帶著員工一同深入這個謎樣的「後室」。蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）飾演瑪莉克萊恩醫生：克拉克的心理醫師，一開始她懷疑克拉克是因為無法走出婚姻失敗的陰影，才衍生出墜入異空間的妄想。馬克杜普拉斯（Mark Duplass）飾演菲爾：與克拉克一同深入後室的核心人物之一。20歲原創鬼才掌鏡：導演凱恩帕森斯憑著YouTube上破2.7億觀看次數的《後室》短片系列一炮而紅，被A24相中親自執導，完美還原原作詭譎迷幻的調性。溫子仁跨刀擔任監製：「恐怖大師」溫子仁（James Wan）主動求合作，攜手《宿怨》、《兔嘲男孩》的A24黃金團隊，為本片品質提供頂級陣容保障。實景打造的密閉惡夢：導演堅持不全靠綠幕，利用Blender建模輔以超過800坪的超大實體片場，打造出無盡黃色壁紙、嗡嗡作響燈管的異空間，連工作人員都會在裡面迷路。獨特的「迷失型恐怖」：不同於傳統的Jump scare（突發驚嚇），電影著重於空間帶來的孤獨、焦慮與不安感，探討人類在沒有出口的無限異空間中，理智如何逐漸崩潰。