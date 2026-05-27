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太空探索公司SpaceX已在20日正式申請股票IPO，有望於6月12日在那斯達克掛牌，目前市場估值可能在1.75兆，一旦上市就將成為全球市值第七大公司。而在SpaceX申請IPO的文件中可看到，SpaceX並未如過往諸多公司，將內部人士持有股票的禁售期訂在180天，引發關注。根據路透報導，大型共同基金與被動式指數基金，正開始預留更多現金，並準備出售部分現有的大型股持股，因為它們正準備將即將登場的重量級IPO公司，例如SpaceX與OpenAI，準備將其納入投資組合中。對於被動式基金而言，新上市公司的潛在納入，可能迫使它們減持其他大型股的既有部位。高盛全球銀行與市場部門固定收益、外匯、大宗商品與股票業務董事總經理佛洛德（John Flood）表示，投資人愈來愈關注大型公司IPO上市案所帶來的影響，在過去幾十年間四起最大IPO事件前，美國股票共同基金都提高了現金部位。SpaceX預計將寫下創紀錄的IPO成績，該公司上市估值目標約為 1.75 兆美元，若成真，依照目前股價計算，將成為美國市值第七大的企業。AI 市場領導者 OpenAI 與 Anthropic 也正尋求在未來幾個月進軍公開市場，且依照目前最新估值，極可能符合快速納入Nasdaq-100 與標普500指數的資格。被納入前述兩類的基準指數，能讓企業更容易接觸資金雄厚的機構投資人。這些投資人通常會為自家的指數基金建立大規模持股，進而擴大公司的股東基礎，並隨時間改善股票流動性。對企業高層與早期投資人而言，更深厚的流動性，能在 IPO 禁售期（通常為上市後 90 至 180 天）結束後，降低大規模賣單對市場造成的衝擊，但這並無法完全防止內部人大量拋售對股價帶來壓力。市場常見的禁售期大約是180天，也就是約半年時間，如果大量內部人士在上市後立刻賣股，市場流通股數突然增加，可能對股價造成衝擊，因此會先限制出售。不過，財經科技媒體The Motley Fool指出，SpaceX並未將禁售期訂定在180天，而是採取分批解禁模式。根據SpaceX公開文件，符合資格的內部人士，在公司公布第一份季財報後，就能先出售20%持股。如果公司A類普通股股價比起IPO價格上漲30%以上，且在後續10個交易日維持至少5天，可再多出售10%。內部持股人士可在IPO後的第70、90、105、120和135天分別出售其持有的7%股份。在SpaceX公佈截至9月30日的三個月財報後，內部人士可再出售其IPO前持有的28%股份。所有股份將在IPO後180天開放出售。值得注意的是，IPO註冊文件指出，創辦人馬斯克將不適用任何提前出售條款，馬斯克持有12.3%的A類股票。