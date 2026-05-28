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NBA西區冠軍賽天王山之戰，奧克拉荷馬雷霆隊今（27）日以127：114擊敗聖安東尼奧馬刺隊，在系列賽中取得3：2的領先優勢。雖然比賽中出現多項具爭議的吹判，導致比賽存在一些爭議，但前馬刺球員、現任球評丹尼·格林（Danny Green）賽後理性分析指出，儘管裁判表現確實引發質疑，但雷霆隊整場比賽的壓制力才是勝負關鍵，而非單純歸咎於哨音。針對本場比賽破碎的節奏，丹尼·格林直言：「確實，有幾個吹判回合看起來非常混亂且不合理。馬刺原本試圖進行挑戰，卻被拒之門外，隨後甚至被吹技術犯規，那一連串過程簡直是一團亂。」然而，格林強調這些判決並非馬刺落敗的主因。「雷霆這是一場13分的勝利，他們整場比賽都牢牢掌控著節奏。」格林指出，馬刺在籃板球爭奪戰中慘敗，特別是雷霆中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）狂抓15個籃板，成為扭轉戰局的關鍵因素。此外，他也提到雷霆隊透過不斷將亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）送上罰球線，間接幫助他在開局手感不佳時找回節奏，這是雷霆成功的戰術調整。相較於外界對裁判的抨擊，馬刺隊內將士在賽後顯得更加自省。針對防守端的崩盤，球員們紛紛坦言團隊紀律蕩然無存。側翼瓦塞爾（Devin Vassell）直言：「今晚我們打得毫無紀律。防守輪轉不到位，犯規過於隨意，諸如此類。」主控福克斯（De'Aaron Fox）則檢討球隊的執行力，「我們在掩護品質上做得很糟糕，導致進攻缺乏節奏，這讓我們在對抗時處於被動。」後衛卡斯特（Stephon Castle）稱讚對手的防守非常強硬，另外則意有所指地暗示雙方吹判不一致，但也坦言：「我們在進攻端其實有機會，只是空位投籃沒有投進，未能把握住得分契機。」主帥強森（Mitch Johnson）則總結，馬刺全隊在關鍵回合中並未讓自己處於優勢位置，導致無法在硬仗中勝出。除了勝負之外，馬刺頭牌球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在投出15投4中的慘淡成績後，徑直離開球場並拒絕了賽後媒體訪問。美媒《The Athletic》記者山姆·艾米克（Sam Amick）報導，文班亞馬此舉嚴重背離NBA規定，不僅讓現場等待的媒體震驚，更可能因違反聯盟媒體義務規範而面臨罰款。