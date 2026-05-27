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民進黨地方黨部主委選舉在日前落幕，備受矚目莫過於府城賴系內鬥，立委郭國文對上副議長林志展火藥味濃厚，最終林志展以38票些微差距挑戰成功，順利擊敗郭國文勝選黨部主委。據悉郭國文陣營評估能險勝，無奈本命區超過百名支持者沒繳黨費不得投票，扼腕沒能連任；此外原先表態保持中立的台南市長參選人陳亭妃，在最後一刻支持林志展，讓林在陳亭妃本命區大贏500多票，從原先評估2比1大勝到最終因陳亭妃助拳「低空飛過」拿下勝利。民進黨台南黨部主委賴系內戰可被視為一場意氣之爭，直轄市主委最大權力在於議員提名建議權，但議員早已就戰鬥位置，撇開議員提名建議權，主委根本吃力不討好，要動員、要找資源、要扛責。據悉，郭國文2022年力挺新人蔡麗青，讓林志展好友王錦德無法連任，兩人因此嫌隙漸深，黨部主委選舉讓賴系內戰檯面化，派系高層乃至賴清德出手協調未果，郭國文不願接受與林俊憲互換主委與中常委職務，盼親手操盤本命區輔選總統連任，而林志展更是直接，喊道「郭國文選我就要選！」無法避免的賴系內戰上演，日前開票過程中拉鋸激烈，到最後一刻才分出勝負，郭國文在縣區大有斬獲，林志展能勝出關鍵是安南區大補丸，在陳亭妃本命區大贏546票，而陳亭妃過去表態中立開放黨員投票，在最後一刻助拳支持林志展，成為本次左右勝負的關鍵，結果也與先前林志展陣營評估2比1的輕取對手有不小落差。據悉在林志展勝選後，妃系議員全員到齊至其善化服務處大合影，凸顯兩派正式結盟且首戰告捷，勢必都將牽動台南市議會議長選舉、立委補選甚至是2028大選。反觀郭國文自己的選區善化卻沒拿下，有116名支持者未繳黨費不得投票，最後兩人僅差距38票，讓郭國文拚到最後一刻抱憾而歸。綜觀此次選舉過程，郭國文屢遭對手抨擊有人和問題，有綠營人士表示，林志展拿下陳亭妃本命區大贏500多票才出線，若郭真有人和問題，不會選得這麼辛苦，雙方差距僅0.1％，但郭國文展現風度，宣布不驗票且第一時間致電林志展，盼以大局為重，不激起支持者情緒分化綠營。