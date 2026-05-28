完全拒絕特效後製，笑稱是「瘋狂且有趣的演技拼圖體驗」。



我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲卡倫沃西（右）曾在迪士尼頻道劇集《奧斯汀與艾莉》扮演男主角羅斯林奇（左）的好友。（圖／翻攝自IMDb） 迪士尼偶像轉型 《末路相縫》慘死3次



卡倫沃西曾在迪士尼頻道劇集《奧斯汀與艾莉》扮演主角奧斯汀的死黨，夢想成為導演，和他戲外對於影視工作的熱情，幾乎如出一轍。他在讀完《末路相縫》劇本前， 經紀人傳給他該片導演佛萊迪麥克唐納德之前拍的6分鐘同名短片， 他就瞬間被有如「柯恩兄弟混搭歐洲新浪潮」 的強烈視覺風格深深吸引，表明一定要爭取演出，就算角色在片中每一種下場都很慘，他不但沒有退卻，還堅持死相不用特效。



《末路相縫》描述伊芙康諾利飾演的裁縫師，意外捲入一場血腥車禍。而她在面對現場誘惑時的3種選擇—「完美犯罪」、「報警處理」與「逃離現場」， 將呈現3種截然不同卻又環環相扣的命運走向。 卡倫沃西片中扮演受困在荒涼山路的「最慘重機男」， 只要女主角做出不同決定，他就會陷入不一樣的悲慘下場。



▲卡倫沃西（左）在《末路相縫》演的重機男，在片中有不同的悲慘下場。（圖／海鵬提供） 卡倫沃西不只是演員 更是科技創業家與環保人士



片中卡倫的表演被讚賞「展現冷調幽默的怪誕魅力」，和迪士尼偶像時期有截然不同的出色表現，讓觀眾看到他多面向的演技。除了持續幕前演出，卡倫亦是科技創業家，創辦了引發全球熱議的AI肖像科技公司， 主打虛擬化身的社交網路平台「2wai」，以AI技術生成可即時 互動的「全息虛擬化身」，在社群平台上擁有數百萬粉絲。



卡倫更是積極的環保人士，曾和美國前副總統高爾的「氣候真相計劃」、 U2主唱波諾的慈善組織「ONE」合作， 致力讓年輕世代了解氣候危機和發展中國家的性別不平等問題。他主演的《末路相縫》將於5月29日起全台上映。



▲卡倫沃西（右）在《末路相縫》的每一種結局都很慘，他演得很過癮。（圖／海鵬提供）



曾經是迪士尼頻道青春偶像劇集《奧斯汀與艾莉》主角之一的加拿大俊帥小生卡倫沃西（Calum Worthy），在台灣即將上映的《末路相縫》中變成最悲慘的男星，女主角芭芭拉（伊芙康諾利 Eve Connolly 飾演）3種不同決定，他都會因不同的理由慘死。不過不管怎麼淒慘，卡倫沃西都堅持死相