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美伊達成協議有望，促成國際油價明顯下滑，美股週三漲多跌少，3大指數同時創下歷史新高，惟費城半導體指數因記憶體族群漲勢開始漲多拉回而收黑。綜合《CNBC》等外媒報導，油價的下跌對美股起到了一定的支撐作用，伊朗國營媒體聲稱，該國致力於在1個月內將荷姆茲海峽的商業交通，恢復至戰前水平。不過，白宮則強調不允許伊朗控制荷姆茲海峽，堅稱有關伊朗、阿曼共同管理荷姆茲的諒解備忘錄（MOU）框架，消息完全是捏造的。27日收盤，美股道瓊工業指數上漲182.60點或0.36%，報50644.28點；那斯達克指數上漲18.55點或0.07%，報26674.74點；標普500指數微升1.24點或0.02%，報7520.36點；費城半導體指數則下跌174.72點或1.36%，報12702.19點。油價部分，西德州中質原油期貨下跌5.55%，每桶收報88.68美元；布蘭特原油價格則跌5.31%，每桶收報94.29美元。