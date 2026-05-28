美國總統川普（Donald Trump）當地時間27日在白宮舉行的內閣會議上，重申荷姆茲海峽不歸任何人管轄，駁斥有關伊朗、阿曼將共同管理荷姆茲的消息，並警告阿曼必須守規矩，否則將被轟炸。
綜合《半島電視台》等外媒報導，川普當天被傳媒問到有關阿曼、伊朗可能將共同監管荷姆茲海峽的看法時，用一種看似漫不經心，卻帶著威脅的語氣回應道：「沒人能控制它。這是國際水域，阿曼要麼遵守規則，要麼我們就得炸他們，他們清楚這一點。」
川普駁斥了將由任何一方控制荷姆茲海峽的想法，堅稱海峽將對所有人開放，而白宮將密切關注此事。
報導指出，阿曼是美國在中東多年的盟友，雙方簽署了從安全夥伴關係、自由貿易協定到科技合作等多項協議，在伊朗戰爭爆發後，阿曼也曾擔任華府和德黑蘭之間的重要調解人，尋求讓戰爭盡快落幕。
分析認為，川普的發言似乎顯示，他在外交政策中越發依賴軍事力量，這種策略有時被稱為「砲艦外交」。
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報導指出，阿曼是美國在中東多年的盟友，雙方簽署了從安全夥伴關係、自由貿易協定到科技合作等多項協議，在伊朗戰爭爆發後，阿曼也曾擔任華府和德黑蘭之間的重要調解人，尋求讓戰爭盡快落幕。
分析認為，川普的發言似乎顯示，他在外交政策中越發依賴軍事力量，這種策略有時被稱為「砲艦外交」。
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