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鋒面今入夜接近北台灣！明南下全台變天轟雷雨

▲周三、周四持續維持高溫炎熱，局部地區飆破37度，周五降雨氣溫才下滑。（圖／中央氣象署）

但自今晚起，梅雨季第4波的鋒面即將開始南下、接近，台灣北部、東北部地區及中北部山區將會陸續出現雨勢，降雨仍屬零星的間歇性陣雨型態。

明天（29日）鋒面主體揮軍南下，台灣各地天氣不穩定更加顯著，易有短延時的強降雨，中部以北及宜蘭地區有局部短暫陣雨或雷雨；北部、宜蘭地區都有局部大雨發生的機率，其它地區仍維持為多雲天氣

▲周五鋒面影響全台有雨，下周一、下周二薔蜜颱風外圍雲系，將導致北部、宜蘭出現降雨。（圖／中央氣象署）

薔蜜颱風生成！最新路徑、對台影響一次看：下周北台灣轉雨

▲根據最新歐洲模式、系集路徑模擬圖顯示，「薔蜜」的系集平均路徑將通過琉球附近，逐漸轉向東北大迴轉，雖然對台灣無直接威脅，但「潛勢預測圖」的紅框及模式個別系集成員的路徑，皆顯示預測路徑的「不確定性」，應持續觀察。（圖／氣象應用推廣基金會．洩天機教室）

梅雨季第4波鋒面即將接近台灣，氣象專家林得恩今（28）日在臉書粉專「林老師氣象站」表示，氣象專家吳德榮亦提醒，下周將受到薔蜜颱風外圍東北風帶進水氣影響，北部、東北部將再次轉雨。氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」提醒「鋒面就在家門口」，表示今日白天，台灣各地仍為多雲到晴天氣，全臺高溫炎熱；尤其南部內陸及花東縱谷都有局部攝氏37至39度左右極端高溫發生的機率。另一方面，由於位處鋒前暖區，午後對流發展旺盛，大台北、宜蘭、花蓮地區及中部以北山區都易有局部短暫雷雨或陣雨發生。林得恩提到，目前薔蜜颱風動態經評估，雖對台灣天氣並無直接影響；林得恩進一步分析，，午後山區局部短暫雷陣雨發生的機率也同步增高，直到後天（30日）鋒面才走人。薔蜜颱風於昨日正式生成，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖顯示，第6號輕颱「薔蜜」向西北轉北移動，下週二（6月2日）2時進行至琉球東南方海面。根據最新歐洲模式、系集路徑模擬圖顯示，吳德榮提到，但到了下週三至週六（6月3至6日）「薔蜜」已遠離，西南季風進入南海，臺灣氣溫逐日升，大氣日趨不穩定，午後降雨的機率、逐日提高。