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▲吳克群到中國四川遂寧市市場內幫忙賣桃子。（圖／翻攝自微博）

▲不少網友紛紛敲碗吳克群賣桃子的地點。（圖／翻攝自微博）

藝人吳克群近日被中國網友直擊現身路邊賣桃子，畫面曝光後立刻登上社群熱搜，照片中他化身「吳二娃」，穿著吊嘎打扮相當輕便，整個人看起來比過去消瘦一圈，少了舞台上的明星光環，反而像鄰家大哥般親民，不少網友驚訝直呼：「這是吳克群嗎？」甚至有人開玩笑問：「哥是沒工作了嗎？」從曝光畫面可見，吳克群站在水果攤旁幫忙招呼客人，完全沒有偶像包袱，甚至大聲吆喝：「今天是由我吳二娃代班！」許多網友看到後笑稱：「吳克群要轉型水果商了嗎」、「這也太接地氣」、「看了都想去買一箱」。也有人注意到他身形明顯變瘦，和過去帥氣歌手形象相比，多了幾分樸實與鬆弛感。相關貼文曝光後，留言區立刻被粉絲灌爆，不少人急問地點想親自到場偶遇，還有網友笑喊：「在哪裡賣？我去包了」、「我也想吃哥哥賣的桃子。」甚至有人推測他是回到家鄉附近幫忙，直呼「吳二娃回鄉賣桃」，意外讓這場街邊偶遇變成另類粉絲見面會。雖然有人虧他「是不是沒工作」，但更多網友認為，吳克群願意放下明星身段在路邊賣水果，反而更讓人有好感，不少留言稱讚他「是最接地氣的男明星」、「沒偶像包袱真的很圈粉」，也有人提到吳克群近年常參與公益與地方活動，這次賣桃子畫面更讓人感受到他的真誠一面。吳克群過去以〈為你寫詩〉、〈大舌頭〉等歌曲走紅，近年除了與王心凌的緋聞外，工作重心較少出現在台灣主流新聞版面，但仍活躍於音樂、節目與公益活動，如今一張路邊賣桃照意外引發討論，也讓網友重新關注他的近況，有人笑說：「桃子看起來很好吃，但老闆更有看點。」讓「吳克群賣桃子」瞬間成為微博最新熱搜話題。