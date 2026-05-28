非洲剛果民主共和國（簡稱民主剛果）的伊波拉疫情持續惡化，目前已有至少220起疑似死亡病例、疑900多人受到感染。為了圍堵疫情外溢，烏干達已決定關閉跟民主剛果的邊境，與此同時，美國政府也正在跟肯亞協商，要在當地蓋造設施，隔離有感染風險的美國公民。
根據《美聯社》報導，烏干達衛生部部長阿特溫博士（Dr. Diana Atwine）週三表示，邊境關閉立即生效，只有在緊急情況下，例如為了應對疫情、人道援助、貨物運輸或安全原因，才會允許通過，任何從民主剛果入境者將強制隔離21天。
世界衛生組織（WHO）雖然不鼓勵鄰國關閉與民主剛果的邊境，認為此舉將迫使人員和貨物的流通，轉到不受監控的非正式邊境口岸，反而增加疾病傳播的可能性，但也不得不承認，鄰近國家確實面臨很高的傳染風險。
美國國務卿盧比歐：不容許任何病例傳入
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）週三在川普總統主持的內閣會議上表示，華府不能、也絕不允許任何伊波拉病例進入美國，正努力將疫情控制在已受影響國家，特別是民主剛果，並已增加支援力度。
《路透社》引述2名美國官員透露，華府目前正在與肯亞談判，計劃在當地開設一家機構，用於隔離曾接觸過伊波拉病毒的美國公民，不過肯亞政府尚未點頭批准。
約翰霍普金斯大學的傳染病專家阿達爾賈（Amesh Adalja）則表示，患者若能在美國、德國的高強度傳染病中心接受治療，會比待在肯亞新建設施好很多：「我無法想像在肯亞從頭建造一個設施，能達到跟NETEC（美國國家新興特殊病原體培訓與教育中心，National Emerging Special Pathogens Training & Education Center）一樣的水準，他們知道如何處理方方面面，從照顧病人到處理廢物，也知道如何將所需的技術設備送到達。」
為了嚴防伊波拉入境，美國CDC已對過去21天曾到訪民主剛果、烏干達和南蘇丹的旅客，實施為期30天的入境禁令，其中包括合法永久居民，即綠卡持有者，並在部份機場加強篩檢，增加人手支援相關工作。
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世界衛生組織（WHO）雖然不鼓勵鄰國關閉與民主剛果的邊境，認為此舉將迫使人員和貨物的流通，轉到不受監控的非正式邊境口岸，反而增加疾病傳播的可能性，但也不得不承認，鄰近國家確實面臨很高的傳染風險。
美國國務卿盧比歐：不容許任何病例傳入
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）週三在川普總統主持的內閣會議上表示，華府不能、也絕不允許任何伊波拉病例進入美國，正努力將疫情控制在已受影響國家，特別是民主剛果，並已增加支援力度。
《路透社》引述2名美國官員透露，華府目前正在與肯亞談判，計劃在當地開設一家機構，用於隔離曾接觸過伊波拉病毒的美國公民，不過肯亞政府尚未點頭批准。
約翰霍普金斯大學的傳染病專家阿達爾賈（Amesh Adalja）則表示，患者若能在美國、德國的高強度傳染病中心接受治療，會比待在肯亞新建設施好很多：「我無法想像在肯亞從頭建造一個設施，能達到跟NETEC（美國國家新興特殊病原體培訓與教育中心，National Emerging Special Pathogens Training & Education Center）一樣的水準，他們知道如何處理方方面面，從照顧病人到處理廢物，也知道如何將所需的技術設備送到達。」
為了嚴防伊波拉入境，美國CDC已對過去21天曾到訪民主剛果、烏干達和南蘇丹的旅客，實施為期30天的入境禁令，其中包括合法永久居民，即綠卡持有者，並在部份機場加強篩檢，增加人手支援相關工作。