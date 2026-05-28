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▲李多慧穿小綠綠被炎上，北一女舞蹈社社長發聲。（圖／翻攝自Threads）

韓籍啦啦隊女神李多慧日前在臺北大巨蛋穿上北一女制服進行中場熱舞，原本被不少球迷大讚青春感十足，沒想到卻意外引發「校服娛樂化」與「女學生凝視」爭議，部分北一女校友與女性網友發文批評，認為特定女校制服不該成為商業表演造型，相關話題在Threads持續延燒。不過隨著討論擴大，也有網友翻出北一女舞蹈社同樣穿著「小綠綠」登上天母舞台熱舞，質疑：「如果學生自己穿制服表演沒問題，為何李多慧就要被炎上？」對此，北一女舞蹈社社長也透過社群發聲，直言：「從沒想過制服會被貼性化標籤。」李多慧因為身穿北一女制服遭部分校友撻伐，然而北一女舞蹈社其實早已連續4年受邀到天母棒球場演出，而且同樣穿著北一女制服登台熱舞，有網友質疑：「如果學生自己穿制服表演沒問題，為何李多慧就要被炎上？」直言當時並未有人質疑「制服娛樂化」，如今李多慧穿同樣制服跳舞卻遭到炎上，根本只是因為她的啦啦隊身分與韓援背景。該網友更表示：「學生們大可準備其他表演服裝，但她們仍選擇穿制服。」認為如果表演內容本身並未失格，那外界如今對李多慧的批評，其實只是放大對啦啦隊文化與女性形象的既定印象，甚至還牽涉到「菁英感與排他性」問題。隨著討論越燒越大，北一女中舞蹈社社長也親自出面發聲，她表示舞蹈社已經連續4年受邀到天母棒球場演出，社員們一直都非常珍惜能代表學校公開表演、替學校爭取榮譽的機會，因此才會選擇穿上最具代表性的綠制服。社長也坦言，從來沒有想過穿著制服表演舞蹈，竟然會被貼上「性化制服」標籤，她強調這次李多慧爭議中，包含她在內的所有社員都沒有發表過批評言論，更沒想到自己認真準備一整年的舞蹈演出，會被意外捲入這場論戰。事實上，味全龍近年積極經營學生族群與在地合作，除了北一女舞蹈社已連續多年登上天母棒球場演出之外，球團過去也曾推出多項針對北市學生與居民的優惠活動。甚至在2025年，味全龍還曾與北一女合作推出學生免費進場方案，希望吸引更多年輕族群接觸棒球文化。因此不少球迷也認為，北一女制服本身早已多次出現在球場活動與公開表演中，如今李多慧事件會鬧得如此巨大，某種程度上也反映出台灣近年對啦啦隊文化與性別議題的高度敏感。