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許忠信：鞭刑很容易執法過當 引發國賠問題

許忠信：鞭刑受傷恐造成健保龐大負擔

國民黨立委洪孟楷領銜提案鞭刑公投，主張性侵、詐欺與虐童者應受鞭刑重罰，民眾黨立委許忠信昨（27）日質詢中選會主委游盈隆時主張，台灣屬大陸法系，刑罰以死刑、自由刑與罰金為主，若要引入鞭刑應修《刑法》並經專業討論。許忠信憂心鞭刑可能執行過當，造成重傷、死亡、國賠與健保負擔，也可能違背矯正教育精神，另外，1次公投需耗費11億元，若立法院能修法通過，則不需花費這筆鉅額。許忠信昨質詢時表示，新加坡雖然是一個滿令人嚮往國家，但是新加坡是英美法國家，而台灣是大陸法系，《刑法》罪刑法定主義，「刑」包含死刑、自由刑、罰金，大陸法系只允許這些國家刑法權，如果要鞭刑的話，改《刑法》就好。許忠信說明，大陸法系幾個「刑」有個特徵，就是執刑不會過當，死刑一定只有死1次、自由刑關完就離開，1秒都不會增加；但鞭刑部分，看新加坡的作法，鞭刑很容易過當，輕罪打成重傷，國家要不要賠償？鞭刑打成死刑，國家要不要賠償？這需要專業討論。另外，許忠信指出，根據《國家賠償法》，這兩種狀況，國家都要付出巨額賠償，鞭刑如果操作不當、刑罰權實施過當，國家有賠償責任，現在受刑人法治概念都很清楚、都很會寫訴狀，國家訴訟可能會在這增加很多對於鞭刑影響，許忠信也提到，現在健保支出，鞭刑打成傷殘，要不要看健保？現在健保財政狀況如何？如果再進行鞭刑，每個一定送醫院、不會進監獄，自由刑在監獄中的人還有一定生產力，也就是自願性的強制工作，有從事生產，也不會造成健保太大負擔。鞭刑一打，每個進醫院，國家健保費支出是不是要增加？再來，許忠信強調，鞭刑是體罰，學校中不允許體罰，國家對受刑人有改過遷善的教育任務，就像學校一樣；如果體罰，是否就跟學校教育邏輯相違？這也是立法院要考慮的。許忠信也提到，公投一次即便搭配全國性選舉，一個議案都要花費11億新台幣，所以公投一定要有必要性。如果立法院無異議通過，還有必要公投嗎？這是《刑法》修法問題，刑之中要不要有體罰？如果立法院已經無異議通過，何必再花11億公投？