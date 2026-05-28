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▲LG啦啦隊女神高藝池直言李多慧（如圖）是她的啟蒙：「因為她我才知道啦啦隊！」（圖／記者張一笙攝）

▲LG隊長車榮玹去年就曾來台交流，坦言今年跟去年更不一樣，看到有人會跳LG雙子的應援十分感動。（圖／記者張一笙攝）

▲禹惠俊過去曾是女團成員，去年也曾來台交流，她坦言台灣啦啦隊體力真的很強。（圖／記者張一笙攝）

▲Rona張競是第一個在韓國出道的啦啦隊，她同時也還具有女團身分。（圖／記者張一笙攝）

▲金泰希第一次來台灣交流，大量圈粉台灣球迷。（圖／記者張一笙攝）

▲陳秀華高䠷的身材，時常在IG放福利。（圖／記者張一笙攝）

▲韓國職棒LG雙子應援團。（圖／記者張一笙攝）

韓職LG雙子啦啦隊昨（27）日持續在臺北大巨蛋與味全龍Dragon Beauties小龍女進行交流活動，應援團長李侖承率領隊長車榮玹，以及高藝池、Rona、禹惠俊、金泰希、陳秀華等成員現身，不只參與賽前簽名會，也一起帶來應援與舞台演出，多位成員談到再度來台的感受時，都大讚台灣球迷比去年更加熱情，現場氣氛讓人印象深刻。其中高藝池更是直接隔空向同樣來自韓國的李多慧害羞示愛，直言：「李多慧是讓我知道啦啦隊這個職業的人！」當LG女神們被問到對哪位小龍女成員印象最深時，高藝池毫不猶豫點名同樣來自韓國的李多慧，她坦言其實自己當初會注意到啦啦隊這個職業，就是因為李多慧。高藝池表示：「李多慧是讓我知道啦啦隊這個職業的人。」高藝池也說，這次能夠親自與李多慧同場應援，甚至一起站上臺北大巨蛋舞台，對她而言是非常榮幸的一件事，這番發言曝光後，也讓不少台灣球迷相當驚訝，直呼李多慧不只在台灣人氣驚人，連韓國後輩啦啦隊員都受到她影響。團長李侖承受訪時表示，今年再次來到台灣，能感受到球迷更熱烈的歡迎：「有種更加溫暖的感覺。」他也點名味全龍今年新增不少特色應援曲，其中最喜歡〈龍之怒吼〉，甚至現場直接帶著團員一起跳了一次。除了分享對台灣的印象之外，多位LG成員也談到台韓應援文化差異，隊長車榮玹透露，今年讓她最感動的，就是台灣球迷竟然也能一起跳LG的應援舞：「在團長帶領下，全場一起跳的畫面很震撼，跟韓國感覺完全不同。」禹惠俊則笑說，韓國應援曲通常播一次就會接應援口號，但台灣的應援曲常常會重複播放到10次左右，讓她覺得非常神奇：「台灣啦啦隊體能真的很好。」她也觀察到韓國球迷更重視比賽結果，但台灣球迷除了看球，也會把很多關注放在啦啦隊成員身上。高藝池另外還特別點名感謝小龍女成員琪琪，透露在跳MVP應援時，琪琪一路站在前面協助帶動大家：「幫助我們很多，對她印象很深刻。」短短幾天交流，不少LG成員都與台灣啦啦隊建立起好交情。這次LG雙子啦啦隊來台交流，不只讓球迷近距離感受韓職應援魅力，也再次掀起台韓應援文化話題，尤其高藝池提到「是李多慧讓我認識啦啦隊」，更讓許多粉絲直呼李多慧如今已經成為影響韓國後輩的重要代表人物之一。