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▲向太近期揭露古天樂過往，直言他過去因為入獄一事十分自卑。（圖／摘自小紅書）

香港男星古天樂出道多年，靠著《神鵰俠侶》、《尋秦記》等代表作紅遍亞洲，近年更成為香港電影圈重要人物。不過外界可能不知道，古天樂年輕時其實曾誤入歧途，20歲時還一度因案件入獄服刑，向太陳嵐在節目中談到古天樂往事，透露他早年因為交友不慎坐牢，也因此留下極深陰影，出獄後甚至一度相當自卑：「一度不敢抬頭做人！」向太表示，古天樂當年年紀還小，因為替朋友講義氣捲入案件，最終被判入獄，雖然這段過往後來逐漸被公開，但古天樂其實一直很介意自己的黑歷史，也曾因為坐過牢而不敢抬頭做人。向太提到古天樂出獄後曾經歷一段非常低潮的時期，因為社會眼光與過去經歷，讓他變得相當沒自信，甚至認為自己「低人一等」。向太透露古天樂早年其實很內向，也不太敢與人交流，對自己的過去始終耿耿於懷。不過也因為這段經歷，古天樂後來變得更加努力，他從模特兒工作開始，一步步進入演藝圈，後來因演出《神鵰俠侶》楊過一角爆紅，才逐漸翻轉人生。向太也認為，古天樂之所以能在演藝圈走這麼久，和他後來的自律與拚命個性有很大關係。古天樂多年來鮮少主動提起這段往事，但外界對他的評價早已和過去不同，除了演藝成績亮眼，他私下長年投入公益，也因捐建超過百間學校被封為「古校長」，形象大幅翻轉。不少圈內人都提過，古天樂雖然外表酷酷的，但其實相當重情義，也很願意幫助後輩。向太過去受訪時就曾表示，自己很欣賞古天樂，認為他是少數能從低谷真正爬起來的人。向太談及古天樂的過去時，也坦言很心疼他一路走來的不容易，她認為一個人年輕時犯錯不可怕，真正難的是後來能否重新站起來，而古天樂顯然做到了。相關內容曝光後，也有不少網友留言表示：「願意承認過去很勇敢」、「他後來真的改變很多」、「現在的古天樂已經是香港影壇代表人物之一」，還有人直言，比起完美人設，更佩服能從人生低谷重新翻身的人。