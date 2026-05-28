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▲張柏芝加盟華納音樂，將推出新歌。（圖／微博＠華納音樂北京）

剛過46歲生日的港星張柏芝宣布重返歌壇！26日中國華納音樂與張柏芝同步官宣，證實張柏芝加盟華納，時隔20多年重新啟動音樂事業。官方同時預告，她頂著招牌「菸嗓」演繹的全新單曲已進入最後準備階段，預計將於今年6月正式推出，引起粉絲高度關注。過去大眾對張柏芝的印象多停留在經典電影銀幕形象，或是陳冠希不雅照事件、與謝霆鋒的感情路等話題。這次重返樂壇，她明確表態告別演員標籤的企圖心，要展現自己的「B面」人生。張柏芝在個人社群平台上宣告：「今天起，接入全新主線，重啟音樂征程。」面對媒體與外界詢問，她也強調不留戀過去的演藝光環，希望大家關注她後續的表現：「不看過去，只看樂章。」回顧張柏芝的音樂起點，她在1999年因主演周星馳電影《喜劇之王》爆紅，隨後接演《星願》榮獲香港電影金像獎新人獎，並趁勢推出唱片，當時電影插曲〈星語心願〉成為其傳唱度最高的代表作。但非典型科班出身的張柏芝，歌聲在市場上的評價一直相當兩極。她的最後一張專輯是2005年推出的《C1》，反響普普。2011年張柏芝也有推出單曲〈曾經〉，同樣沒什麼討論度。張柏芝更曾被評價為「鵝公喉」，但在她參加中國節目《乘風破浪的姐姐2》時，歌壇天后那英卻對其嗓音給予不同評價，形容這是充滿滄桑感與歲月感的「小啞巴嗓子」，認為這種微啞的音色極具故事感與辨識度。不過，當時節目導師與部分觀眾也犀利指出她的歌唱瓶頸，由於張柏芝的聲線較為單薄，在快歌或需要大量氣息支撐的現場唱跳舞台上，表現確實顯得有些吃力。而張柏芝的新歌究竟有沒有辦法突破自我，帶給粉絲新風格，大家都很期待。