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黃光芹爆黃國昌想搭檔選副總統

民眾黨近期傳退黨潮，資深媒體人黃光芹更與民眾黨主席黃國昌撕破臉，而她陸續爆料，黃國昌曾說要把手上8席立委給藍營運用，遭黃國昌駁斥。黃光芹昨（27）日則再揭，黃國昌曾向她透露國民黨團總召傅崐萁說要讓他當副總統！黃光芹近日連續爆破，用「領教他的氣焰」、「和他的媒體關係走到盡頭」、「問A答B、轉移焦點、抹綠帶風向」、「選假的」等語怒轟黃國昌，而她昨再怒發文爆料，黃國昌曾有次哇啦哇啦對她說：「傅崐萁跟我說，我可以搭檔副總統！」讓她當下很訝異。不過，黃光芹也說，傅崐萁已私下向她澄清，從沒對黃國昌說過這樣的話，不過黃光芹表示，黃國昌真的這樣對她說，她一字不改。黃光芹接著更批評，黃國昌因柯文哲落難，而臨危授命，接下從天上掉下來的這個政黨，並且毫無底線地搞藍白合，不惜將民眾黨小藍化，一定有他的道理。對一個只有8萬票民意基礎的前立委，一旦因藍白合打開政治局面，猶如劉姥姥進大觀園。如果真如他日前所說，完全站在中研院樓頂為大局，也就罷了！問題是，他想搭檔副總統，為的是私利。因此，當日前看到他的聲明，讓她百感交集！黃光芹最後提到，過去時力爆出黃國昌想選總統的錄音檔，如今她曝光黃國昌想搭檔副總統。之前，她還聽時力黃昔日幕僚說，黃國昌經常提到，想到國民黨發揮「鯰魚效應」，這一天或許不遠，他目前正在轉乘中。