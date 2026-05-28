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▲馬刺當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在投出15投僅4中的低迷數據後，罕見地拒絕了賽後媒體訪問。（圖／美聯社／達志影像）

西區決賽第五戰於昨（27）日移師奧克拉荷馬舉行，聖安東尼奧馬刺隊在客場遭遇苦戰，最終不僅輸掉關鍵天王山之戰，系列賽陷入2：3的淘汰邊緣。馬刺當家超級巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）整場比賽打得極為掙扎，全場15次出手僅命中4球，其中外線更是5投0中。賽後文班亞馬拒絕受訪、直接離開球場，根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，聯盟已經給予文班亞馬警告。在第五戰中，雷霆隊讓文班亞馬整場比賽打得掙扎。全場他15投僅4中、其中三分球5投0中，僅攻下20分與6個籃板，兩項數據皆創下他在此系列賽的個人新低。在雷霆隊強悍的外線防守下，文班亞馬在場上的正負值為-8，這也是他在此次西區決賽中，首次在場時球隊淨輸分。屋漏偏逢連夜雨，文班亞馬在賽後的舉動再度將他推上輿論的風口浪尖。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的最新報導，文班亞馬在天王山之戰結束後，並未按照聯盟規定留在更衣室或記者會參與義務性的賽後媒體訪問，而是直接繞過媒體、搭乘球隊巴士離開球場。查拉尼亞在社群平台X上指出： 「NBA官方已對馬刺隊的文班亞馬發出警告，原因是其違反了媒體採訪規定。文班亞馬在第五戰結束後，規避了應盡的媒體義務。」這項不尋常的舉動隨即引發大批球迷熱議。文班亞馬今年才剛獲選為籃球記者協會評選的「最配合媒體的球員」，如今卻在遭遇季後賽一場敗仗後選擇「神隱」，也讓外界再度檢視這位年輕巨星的成熟度。這也是他繼第二輪對陣灰狼因肘擊里德（Naz Reid）遭到驅逐出場後，再度在季後賽引發的情商爭議。雖然文班亞馬因違反媒體規定遭到聯盟警告，但幸運的是他這次並未被處以實質罰款或禁賽，這對面臨淘汰邊緣的馬刺隊而言是不幸中的大幸。回到聖安東尼奧主場的第六戰，馬刺即將迎來「Win or Go Home」的背水一戰。馬刺總教練強森（Mitch Johnson）在昨日賽後受訪時，也直接點出了第六戰的戰術修正核心：「這絕對是表面上最容易做出的調整：文班亞馬下一場必須出手超過15次。 哪怕他今天獲得了12次罰球，他的得分依舊不能只有20分。他需要更主動地去進攻籃框。」美媒《ClutchPoint》認為，文班亞馬在第六戰如果外線手感依舊不佳，必須減少在外線的投射，改往禁區移動、利用高度優勢給予雷霆防線實質壓迫，才能帶領這支年輕的馬刺強行續命、將戰局逼入最終的搶七大戰。