我是廣告 請繼續往下閱讀

外國人最愛泡麵是它！搬整車「架上全空」：國外很少見

▲有民眾逛家樂福時，發現外國觀光客瘋狂掃購滿漢大餐，並放滿整車。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部臉書）

滿漢大餐竟是大師作品！熱賣43年連Joeman也熱愛：像真的牛肉麵

▲滿漢大餐由台灣名廚、烹飪節目主持人傅培梅老師指導研發，承襲宮廷料理「滿漢全席」的精髓，主打將真實肉塊調理包加入泡麵中，顛覆傳統泡麵只有調理粉的印象。（圖／記者陳雅雲攝）

▲台灣泡麵滿漢大餐濃濃的香氣，讓Joeman稱讚與真的牛肉麵相似度達8成。（圖／Joeman YouTube）

滿漢大餐價格高仍熱賣！湯頭高品質、料多實在稱霸市場

台灣泡麵款式五花八門，其中本土泡麵品牌「滿漢大餐」深受國內外消費者喜愛，去年在家樂福甚至年銷達新台幣5500萬元。近日有民眾表示，，力推「是認真在做湯的泡麵！」有網友在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」發文，表示近日到西門町家樂福賣場採購時，，讓他忍不住驚嘆「原來外國人是真的很愛買滿漢大餐當伴手禮！」並好奇「這個口味真的有這麼好吃嗎？」貼文曝光後，隨即引來老饕認同留言，「懂吃！國外的泡麵大多只有調味粉跟乾燥蔬菜」、「在國外這種有肉塊的泡麵很少見啊」、「傅培梅老師的傑作，暢銷全球」、「我外國朋友說很喜歡滿漢的牛肉！我還特別跟他介紹這是牛腱肉～比較軟Q 」、「滿漢確實會有一秒到牛肉麵店的感覺」。據了解，滿漢大餐是由統一企業於1983年推出的經典速食麵品牌，並由台灣名廚、烹飪節目主持人傅培梅老師指導研發，承襲宮廷料理「滿漢全席」的精髓，主打將真實肉塊調理包加入泡麵中，顛覆傳統泡麵只有調理粉的印象，開啟台灣泡麵市場的新時代。滿漢大餐近年來成為許多外國客必買的熱門伴手禮，其獨特的真實肉塊調理包，對於許多國家來說相當少見，加上湯頭濃郁，深受喜愛吃辣的外國客群如韓國人喜愛，過去有不少日本、韓國等網紅特別開箱試吃，可見其在外國人間聲名遠播。過去百萬YouTuber「Joeman」曾邀請南韓大廚呂敬來的小兒子「小隆」一同拍攝「台韓泡麵大對決」節目，評比台灣與韓國各品牌泡麵，就連韓國人小隆試吃後亦讚不絕口，直白表示「我比較喜歡滿漢大餐。」值得一提的是，滿漢大餐在台灣非常熱銷，家樂福曾公開2025年1月至11月銷售數據，滿漢大餐以「滿漢大餐蔥燒牛肉」口味奪得國產泡麵第3名，銷售總額高達5500萬元，僅輸給來一客鮮蝦魚板和統一肉燥麵。滿漢大餐儘管在價格定價上比較高，根據不同口味與系列，價格約落在50元至89元間，但其長年仍在泡麵熱銷榜單中名列前茅，證明了消費者依舊對於「料多實在」的奢華泡麵買單，讓滿漢大餐成功在平價泡麵市場中殺出一條血路。