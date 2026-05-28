伊朗南部的戰略港口城市-阿巴斯港（Bandar Abbas），當地時間週四凌晨再次傳出爆炸聲響，而美國總統川普（Donald Trump）則在稍早的白宮內閣會議上，聲稱自己不急著與德黑蘭達成協議，因為他不在乎期中選舉，似是暗示伊朗別想靠「拖」來推遲協議簽署。
根據《CNN》報導，川普當地時間週三表示，伊朗試圖拖延的企圖不會成功，反駁了外界對於戰爭影響美國國內政治的擔憂：「他們以為能拖延時間，你知道嗎？認為還有期中選舉要忙....我不在乎，看看昨晚發生的事，那只是期中選舉的前奏，人們都明白這一點。」
報導提到，川普是指他所支持的候選人，在德州共和黨參議員初選獲勝一事。
川普也重申，對目前的協議條款並不滿意，如果要求不能被滿足，美國政府不排斥恢復戰鬥，強調伊朗整個經濟體系已瀕臨崩潰：「他們只想達成協議，我認為他們別無選擇。」
美軍再炸阿巴斯港及周遭地區
報導引述美國官員透露，美軍在伊朗境內發動新一波空襲，目標是荷姆茲海峽附近，一個對美軍和商業交通構成威脅的地點，並擊落了4架構成威脅的伊朗攻擊無人機。
美國軍方強調，這些行動事先經過深思熟慮，純粹出於防禦目的，旨在維護停火。
伊朗半官方媒體《法爾斯通訊社》也證實，當地時間週四凌晨，荷姆茲海峽附近的伊朗戰略港口城市兼海軍基地-阿巴斯港以東，聽到至少3聲爆炸。
報導宣稱，爆炸發生在凌晨1點半左右，阿巴斯港的防空系統因此啟動，當局正在釐清聲音的確切位置和來源。
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報導提到，川普是指他所支持的候選人，在德州共和黨參議員初選獲勝一事。
川普也重申，對目前的協議條款並不滿意，如果要求不能被滿足，美國政府不排斥恢復戰鬥，強調伊朗整個經濟體系已瀕臨崩潰：「他們只想達成協議，我認為他們別無選擇。」
美軍再炸阿巴斯港及周遭地區
報導引述美國官員透露，美軍在伊朗境內發動新一波空襲，目標是荷姆茲海峽附近，一個對美軍和商業交通構成威脅的地點，並擊落了4架構成威脅的伊朗攻擊無人機。
美國軍方強調，這些行動事先經過深思熟慮，純粹出於防禦目的，旨在維護停火。
伊朗半官方媒體《法爾斯通訊社》也證實，當地時間週四凌晨，荷姆茲海峽附近的伊朗戰略港口城市兼海軍基地-阿巴斯港以東，聽到至少3聲爆炸。
報導宣稱，爆炸發生在凌晨1點半左右，阿巴斯港的防空系統因此啟動，當局正在釐清聲音的確切位置和來源。
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