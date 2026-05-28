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NBA洛杉磯湖人隊今（28）日傳出人事震盪，據ESPN報導，在球團營運層級的重組計畫下，湖人隊已正式通知超過十幾名員工遭到裁員。此次人事異動是自球團去年10月易主以來，規模最為顯著的業務單位整併措施之一。湖人隊在營運層面的變革早在去年10月便已啟動，當時 NBA 董事會正式批准由企業家馬克·華特（Mark Walter）以100億美元的驚人估值收購湖人，結束了巴斯（Buss）家族近50年的掌權時代。新經營層接手後，隨即展開了一連串的重組計畫，高層人事更迭，延攬羅森（Lon Rosen）擔任業務營運總裁，取代任職多年的資深總裁哈里斯（Tim Harris）；同時聘請斯佩特納（Michael Spetner）出任首席策略與成長長，並由坎托（Ryan Kantor）擔任全球合作夥伴副總裁。根據ESPN的消息指出，此次裁員波及多個業務部門，包括行銷、球隊公關、球隊內容創作以及企業合作夥伴等核心行政單位。儘管業務端進行了大規模人力精簡，但在球隊競技層面，湖人隊卻反向持續投入資源與人力擴編。在湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）的運作下，球隊近日動作頻頻。球隊延攬兩屆奈史密斯年度最佳教練、前維吉尼亞大學冠軍教練東尼·班尼特（Tony Bennett）出任選秀顧問與指導。數據部門升級，新聘拉馬達斯（Rohan Ramadas）擔任策略與數據系統助理總經理，展現球團對數據分析的高度重視。佩林卡日前也在季末總結中強調，將持續在UCLA健康訓練中心投資建設「生物力學實驗室」、「運動實驗室」與「恢復實驗室」，進一步升級球員培訓基礎設施。這次裁員顯示湖人隊在新老闆華特的領導下，正致力於建立更高效的營運架構，試圖在商業營收與競技績效之間找到新的平衡點。對於遭到資遣的員工而言，這無疑是球團邁向新時代過程中的陣痛期；而對廣大湖人迷而言，球團在競技面的投入力道，似乎也暗示著湖人隊正準備迎接下一波的奪冠佈局。