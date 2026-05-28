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歌手吳克群踏入演藝圈多年，他曾在節目《36題愛上你》中提及剛出道時的辛酸，一度窮到身上只剩下25元，到水果攤買水果時，老闆看到他錢不夠，就把水果腐爛的果肉切掉，裝成一個滿滿的拼盤送他。此外，和周杰倫同期出道的他，曾放話「5年內要超越周杰倫」，沒想到卻成了他的心魔，直到後來才發現「世界不只如此」，超越過去的自己才是最重要的。吳克群從國中就立志當歌手，但發完第一張專輯後，因希望大家透過音樂認識他而拒絕拍戲邀約，隨後便與公司解約，吳克群當時邊創作、找尋自我，曾長達2年沒工作，甚至去打工扮大頭偶賺取生活費。吳克群回憶起以前沒錢的日子，有次肚子餓時想買水果吃，好心的水果攤老闆就把各種稍微腐爛的果肉切掉，裝成拼盤送給他，讓他至今難忘。而某年的聖誕節，吳克群身上僅有25元，透露：「大家要約我出去，我想說25塊坐公車去也沒辦法回來。」當晚就買了草莓麵包、養樂多度過。吳克群直言過程中都不覺得自己很慘，直到遇到福音團發糖果的小妹妹，吃了酸梅糖後才驚覺自己「怎麼那麼慘，甜甜的但裡面都是酸的。」讓主持人Sandy聽了直呼：「是糖酸，還是心酸都分不出來。」而唐綺陽也心疼表示：「真的是很演藝圈！外表光鮮亮麗，但裡面充滿辛酸。」另外，和天王周杰倫同期出道的他，因一句「5年內要超越周杰倫」被許多網友嘲笑，他坦言：「在2000年一代的所有男歌手，我相信百分之九十九都想，只是我敢講出來，而且我努力在做。」但也因此成為他的心魔，經過5年、10年後才發現自己被框住了，「世界不僅如此，我不需要做別人的夢。」心境出現轉變後，吳克群說：「現在的創作絕對超越我之前所做過的所有東西。」▲吳克群（如圖）和天王周杰倫同期出道，因一句「5年內要超越周杰倫」被許多網友嘲笑。（圖／吳克群臉書）