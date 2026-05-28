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洛杉磯湖人隊當前的首要任務，無疑是極力挽留同時成為自由球員的當家巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與明星後衛里夫斯（Austin Reaves）。儘管外界普遍預期里夫斯續留機率極高，但詹姆斯的動向卻充滿變數。對此，知名評論員、同時也是忠實「詹粉」的夏普（Shannon Sharpe）爆料，詹姆斯今夏考慮離開紫金大軍的真正主因，恐怕與他在球隊中逐漸下滑的「地位」有關。本賽季湖人隊在體系上做出巨大調整，詹姆斯的球權顯著減少，將進攻主導權大量讓渡給陣中的年輕核心里夫斯，以及超級巨星唐西奇（Luka Doncic）。然而，夏普在節目上直言，這種「退居老三」的戰術角色讓詹姆斯內心感到相當不適。夏普指出：「詹姆斯不想整天把球控在手上，但他絕對也不想當球隊的『第三選擇』。他職業生涯從未當過第三核心。前年唐西奇剛進湖人時，詹姆斯退居老二，他當時還能接受。雖然沒辦法百分百確定。但我認為在內心深處，詹姆斯絕對會想：『里夫斯並沒有比我強。』他絕不相信里夫斯實力在他之上。」事實上，詹姆斯在今年季後賽的表現，也印證了他依然具備帶隊的能力。在唐西奇因傷缺陣、里夫斯也於首輪部分賽事缺席的逆境下，詹姆斯被迫重新接管戰局，隻手遮天率領湖人角色球員，在季後賽先與休士頓火箭展開惡鬥、奪下勝利。這項事實證明，詹姆斯在當今聯盟依然有能力擔任任何一支球隊的前兩號進攻核心。如果他選擇與湖人續約，意味著新賽季他必須再度收斂光芒、甘願扮演實質上的第三把交椅，這也是為何夏普認為自由市場上其他能提供「更大戰術角色」的球隊，會對詹姆斯產生極大吸引力。儘管自由市場暗流洶湧，但外界普遍評估，湖人隊依舊是這場詹姆斯爭奪戰中的頭號熱門。詹姆斯目前正在等待湖人管理階層主動聯繫，並提出未來的球隊建設藍圖。湖人隊在今年夏天握有相當充裕的薪資空間，不僅有能力同時留下里夫斯與詹姆斯，更有本錢在自由市場上招兵買馬、升級陣容。此外，詹姆斯的兒子布朗尼（Bronny James）目前與湖人仍有合約在身，留在洛杉磯意味著能繼續享受溫馨的「父子同台」時光。詹皇今夏是否會跌破眾人眼鏡轉戰他隊，抑或是留在舒適圈與湖人共謀大業，答案即將在暑假揭曉。