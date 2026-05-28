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美股道瓊工業指數上揚182.60點或0.36%，收50644.28點；標普500指數微漲1.24點或0.02%，收7520.36點；那斯達克指數微揚18.55點或0.07%，收26674.73點；費城半導體指數下跌174.72點或1.36%，收12702.19點。美伊和談訊息混亂。美國總統川普表示對談判「並不滿意」，並斷言沒有任何國家能控制荷莫茲海峽。美方否認伊朗媒體關於臨時協議草案的報導，報導說協議生效後一個月內海峽將恢復通航。美國國務卿盧比歐說：「我們將觀察未來幾小時和幾天內能否取得進展。」Clark Capital Management首席投資長克拉克（Sean Clark）說：「市場在如此大幅上漲後出現短暫停頓並不令人意外。儘管表現突出的板塊主要由科技、AI及相關題材帶動，但我不會忽視大盤整體也在參與上漲這一事實。」美國週四將公布4月個人消費支出（PCE）物價指數，這是Fed最看重的通膨指標，市場將密切關注，以評估新任主席華許領導下的貨幣政策走向。焦點個股表現，輝達下跌逾1%、英特爾下跌1.42%、高通大跌6.20%、AMD下跌1.66%、美光則是續漲3.63%。台股ADR部分表現仍佳，台積電ADR上漲2.52%，收在422.73美元；聯電ADR延續漲勢，27日收盤大漲5.41%，收在22.22美元。非必需消費品類股領漲，上漲1.9%；P&G漲3.2%，聯合健康（UnitedHealth）漲1.9%。能源類股下跌1.5%，追隨油價一度重挫5%的走勢。