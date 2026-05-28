我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA西區冠軍賽G5賽況激烈，但在奧克拉荷馬雷霆隊確定勝局的「垃圾時間」裡，卻發生了令人震驚的粗野犯規。聖安東尼奧馬刺隊老將普拉姆利（Mason Plumlee）在比賽倒數階段，對雷霆隊新秀麥凱恩（Jared McCain）祭出一記背部重擊，險些導致後者重傷。儘管當時裁判僅判普通犯規，但 NBA 聯盟辦公室在審視影片後，已於今（28）日正式將該動作升級為「一級惡意犯規」（Flagrant 1）。在G5決勝節最後兩分鐘，由於勝負已定，馬刺總教練強森（Mitch Johnson）陸續換上替補球員，但場上氣氛隨即急轉直下。馬刺老將普拉姆利與畢永柏（Bismack Biyombo）接連對麥凱恩採取過度激烈的肢體碰撞，其中普拉姆利更是在麥凱恩準備設置掩護時，未經必要地從後方猛力撞擊，並伴隨揮肘動作，動作之兇狠，令現場球評與球迷大感錯愕。麥凱恩賽後受訪時仍難掩震驚，回憶起當時與普拉姆利的爭執：「這真的太瘋狂了，我完全沒預料到。」麥凱恩透露，當他上前質問對方為何如此粗野時，普拉姆利甚至威脅稱：「我還有另一招在等著你。」此次犯規之所以引發軒然大波，除了動作惡劣外，更有球迷在社群媒體上挖出一段爭議影片。影片顯示，馬刺當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在下場前，疑似與替補席上的普拉姆利與畢永柏低語傳授「戰術」。儘管無法確知談話內容，但巧合的是，文班亞馬下場後，麥凱恩隨即遭到連續兩次重擊，這讓許多憤怒的雷霆球迷懷疑這是文班亞馬意圖透過暴力「傳遞訊息」。加上文班亞馬在賽後拒絕接受媒體採訪，令外界缺乏機會對此「陰謀論」進行求證，進一步點燃了球迷間的怒火。對於此類試圖在垃圾時間進行「肢體威嚇」的行為，NBA 採取了零容忍態度。聯盟官方在事後聲明中明確指出，普拉姆利的行為屬於「非必要且過度接觸」，因此給予追加處分。美媒分析認為，這顯然是聯盟向馬刺隊發出的強烈警告：若馬刺試圖透過髒動作來干擾對手心態，將面臨極其嚴厲的後果。雷霆隊目前以3：2領先，手握聽牌優勢，他們展現出極高的成熟度，未隨馬刺的挑釁而陷入情緒化。