我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊的休賽季動向備受矚目，根據美媒《Heavy Sports》報導，球團高層將今年夏天的補強核心鎖定在「多功能的後衛」上，以深化球隊的後場戰力。根據《舊金山紀事報》記者高登（Sam Gordon）的最新報導，金州勇士正密切關注明尼蘇達灰狼隊的雙能衛多桑姆（Ayo Dosunmu），這位在今年季後賽大放異彩的板凳暴徒，預計將成為自由市場上的搶手貨。多桑姆今年2月在交易截止日前才被從芝加哥公牛交易至明尼蘇達灰狼。來到明尼蘇達後，他迅速成為灰狼隊板凳席上的重要一員。在季後賽首輪對陣丹佛金塊的第四戰中，多桑姆替補上陣瘋狂砍下43分，帶領球隊以112：96擊敗對手。這單場43分的表現，更創下了過去50年來季後賽替補球員的最高得分紀錄，讓他一舉成為全美焦點。本賽季多桑姆打出生涯年表現，場均貢獻14.8分、3.4籃板、3.6助攻和1抄截，投籃命中率高達52.1%，三分球命中率更是精準的41.4%。記者高登指出：「多桑姆擁有6呎4吋（約193公分）的標準後衛身材，第一步啟動速度極快，在轉換進攻中能展現極佳節奏；同時他具備無球跑動能力，是一名優秀的定點三分射手。他在今年季後賽的表現，證明了自己是聯盟中最被低估的天才後衛之一。」雖然灰狼隊在季中交易時付出了不少二輪選秀權才得到他，且極度渴望在今夏與他續約，但多蘇姆在賽季結束接受媒體採訪時明確表示，不論灰狼開出什麼條件，他都非常渴望親自體驗一次「非受限自由市場（Unrestricted Free Agency）」，傾聽各隊報價，並選擇最適合自己未來發展的落腳處。多桑姆本賽季的薪資僅為750萬美元（約合新台幣2.3億元），身價水漲船高的他，今夏勢必將迎來一份大幅加薪的複數年合約。對於灰狼而言，如果無法在自由市場留人，將面臨不小的損失。對於金州勇士而言，爭奪多桑姆的最大挑戰在於預算。由於陣中已經坐擁柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）以及格林（Draymond Green）三位頂薪球星的巨額合約，勇士在自由市場上的操作空間相當有限。然而，專家評估多桑姆的身價預計會落在「中產特例（Mid-Level Exception）」左右，這意味著勇士不需要透過交易或犧牲未來的資產，就有機會在不觸碰薪資硬上限的前提下將他簽下。對勇士有利的籌碼在於「贏在當下」的奪冠窗口，以及與歷史級巨星柯瑞並肩作戰的吸引力，這對渴望證明自己、提升歷史地位的多桑姆而言是極大的誘因。為了避免灰狼或其他競爭對手跟進報價，勇士管理階層勢必得在自由市場開啟後迅速採取行動。