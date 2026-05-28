歌手吳克群近年除了演出活動，還常參與公益，日前被目擊放下明星身段在路邊賣水果，引發熱議。一舉一動受到關注的他，感情狀態也成為焦點，吳克群今年2月與相識超過19年的好友王心凌爆出緋聞，兩人被拍到同車、一前一後進到女方住處，當時吳克群透過經紀公司回應：「感謝關心，藝人私事我們不予回應。」對於感情事始終相當低調。

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吳克群、王心凌屢傳緋聞　同車回住處被拍

吳克群與王心凌的緋聞傳了19年，兩人去年才被爆料一同現身機場，且在飛機上互動親密，像是熱戀情侶一般。不過，王心凌與吳克群的經紀公司雙雙表示，僅是工作行程恰巧遇見，否認戀情。今年2月吳克群再度被週刊拍到聚餐後竟然與王心凌同車、一前一後回到對方住處，直到凌晨都沒離開，兩人私下關係再度成為外界焦點。

吳克群與王心凌遭疑友情升溫為愛情，對此他則透過經紀公司回應：「感謝關心，藝人私事我們不予回應。」未正面否認戀情，也讓外界多了些想像空間。事實上，王心凌跟吳克群在2007年就曾傳出緋聞，兩人當時是公認的「螢幕情侶」，這些年雖多次傳出熱戀消息，但雙方始終未正式承認戀情，王心凌也多次否認，強調「現階段沒想談戀愛，真的是好朋友啦！」

去年，王心凌受訪時再度被問到吳克群，強調：「他一直都是我很好的朋友。」至於身邊是否有對象？王心凌則回答有很多好朋友，但現在比較忙還是在工作，「工作現在是我最親密的伴侶」，休假也都以陪伴家人為主。

▲王心凌（如圖）先前受訪時再度被問到吳克群，強調：「他一直都是我很好的朋友。」（圖／王心凌微博）
▲王心凌（如圖）先前受訪時再度被問到吳克群，強調：「他一直都是我很好的朋友。」（圖／王心凌微博）
吳克群路邊賣桃子被拍　陸網讚：接地氣

至於吳克群，這幾年轉往中國發展的他，活躍於音樂、節目與公益活動，近日更被中國網友直擊現身路邊賣桃子，畫面曝光後立刻登上微博熱搜，穿著吊嘎打扮相當輕便，整個人看起來比過去消瘦一圈，卸下明星光環的親民模樣也引來網友狂讚，「吳克群要轉型水果商了嗎」、「這也太接地氣」、「看了都想去買一箱。」

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王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...