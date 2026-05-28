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▲安芝儇的凹凸有致的好身材讓粉絲暴動。（圖／安芝儇IG@wlgus2qh）

中職台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇擁有甜美臉蛋、高挑身材，人氣極高。近日，安芝儇到泰國度假，她分享自己換上比基尼的美照，秀出完美S曲線，讓粉絲全噴鼻血，大讚安芝儇身材真的太辣了：「小安這個腰臀比，根本是真人版娜美啊！」安芝儇25日在IG發文，分享自己到泰國披披群島度假的美照，只見安芝儇換上黑色綁帶比基尼，盡情展露好身材，白皙的皮膚以及纖細的腰線讓人無法忽視，眼睛大吃冰淇淋；這一系列海島度假的照片、影片曝光後，掀起粉絲討論，吸引4.9萬人按讚。大家看了紛紛留言誇讚安芝儇，「太漂亮了吧，我的公主」、「小安好犯規」、「身材比例太逆天了」、「謝謝小安送福利，比基尼超辣」。更有不少粉絲形容安芝儇的身材是「真人版娜美」，一點都不科學。根據官方介紹，身高169公分的安芝儇有100公分大長腿，體重卻僅53公斤，穠纖合度的好身材十分搶眼，加上她外型清純可人，讀國中時就被星探挖掘，邀請她加入經紀公司STARSHIP的選秀。但後來安芝儇選擇成為啦啦隊員，2015年就開始跳應援，出道至今已超過10年了。目前28歲的安芝儇職棒除了應援台鋼雄鷹外，也同步在韓職應援SSG登陸者；另外，她也是韓國首爾友利銀行職業排球啦啦隊、韓國水原足球俱樂部的啦啦隊員，經常台韓兩邊跑，IG有77.6萬粉絲追蹤。