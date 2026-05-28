我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著金州勇士隊的奪冠窗口期日益緊迫，管理層在今年休賽季的補強野心已經昭然若揭。先前全美盛傳勇士有意策劃驚天交易迎來密爾瓦基公鹿隊的超級巨星「字母哥」揚尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），試圖與柯瑞（Stephen Curry）聯手再創王朝。然而，這項瘋狂的藍圖如今恐將面臨觸礁。根據美國資深體育記者埃文·西德里（Evan Sidery）的最新報導，由於字母哥對加盟金州似乎興趣寥寥，勇士管理層已迅速啟動備案，準備將補強的終極目標全面轉向洛杉磯快艇隊的當家前鋒「可愛」科懷·雷納德（Kawhi Leonard）。根據記者西德里的爆料指出，勇士內部一直渴望在休賽季引進另一位具有統治力的頂級巨星，來分擔柯瑞逐年遞增的進攻重任。雖然球隊曾將字母哥視為頭號追求對象，但最新消息顯示，這位兩屆 MVP 得主對於改披灣區戰袍並沒有太大的意願。鑑於字母哥的態度冷淡，勇士隊看來已經做好了迅速切換引援目標的準備，將目光鎖定在同為總決賽MVP得主的雷納德身上。這個潛在的變陣計畫瞬間引發了全美媒體的關注。雷納德近年來雖然在快艇隊深陷傷病困擾，但只要他能健康出賽，他依舊是全聯盟最具破壞力的攻防一體側翼怪獸。對勇士而言，雷納德冷靜的單打能力與頂級的外圍防守鎖頭屬性，能完美無縫地嵌入總教練史蒂夫·科爾（Steve Kerr）的戰術體系中。西德里進一步指出：「預計金州勇士隊將在接下來的交易市場上保持極高的活躍度，以最大限度地利用其目前的爭冠窗口期。」勇士老闆喬·拉卡伯（Joe Lacob）與總管小麥克·鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）深知，隨著核心陣容的年齡增長，圍繞柯瑞建立具有爭冠競爭力的陣容已經進入最後的倒數階段。為了推動這筆驚天的巨星交易，勇士手中握有包含首輪選秀權（包含今年的第11順位選秀權）以及數名具備交易價值的年輕新星與配平薪資的資產。雖然雷納德的健康狀況對任何球隊而言都是一場巨大的豪賭，但對於急需打破現狀、重返奪冠行列的金州勇士來說，為了把握住柯瑞職業生涯黃金期的尾巴，這無疑是一場值得全力以赴的終極孤注一擲。休賽季才剛拉開序幕，灣區的這場巨星交易風暴顯然才正要開始。