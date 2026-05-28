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39歲的網壇傳奇喬科維奇（Novak Djokovic）在法國網球公開賽第二輪遭遇苦戰。面對地主選手羅耶（Valentin Royer）的強力挑戰，喬科維奇在巴黎連續多日的破紀錄高溫下，激戰3小時44分鐘，最終以6：3、6：2、6：7(4)、6：3驚險勝出，寫下連續21年挺進法網第三輪的紀錄。在比賽中，球迷激動幫羅耶加油，故意在喬科維奇發球時製造大量噓聲影響他，也讓這位前球王相當不滿，不只一度做出「閉嘴」手勢，更嗆聲：「他們一點都不尊重我！」巴黎近期受到熱浪襲擊，氣溫連續四日突破攝氏32度（華氏90度），對選手體能造成嚴峻考驗。喬科維奇在換場休息時，不得不頻繁將冰袋放置在頸部與頭頂以維持體溫。比賽過程中，現場觀眾毫不留情地為地主選手加油，甚至在喬科維奇發球或擊球間隙頻頻製造噪音，引發球王強烈不滿。當喬科維奇在第四盤關鍵時刻成功保發時，他罕見地將手指放在嘴唇上做出「閉嘴」手勢，隨即遭到全場觀眾巨大噓聲伺候。喬科維奇賽後苦笑表示：「這是一場非常、非常困難的比賽，不僅是因為對手，更是因為艱難的環境。」本屆賽前，喬科維奇因右肩傷勢缺席兩個月，並在羅馬公開賽復出首戰即落敗，各界對其狀態存疑。然而，這位24屆大滿貫冠軍得主展現了極佳的調適能力，繼首輪克服落後劣勢逆轉另一名地主好手後，本場再度過關斬將。此役獲勝後，喬科維奇生涯在羅蘭加洛斯面對地主選手的戰績提升至14勝0負。談及連續兩輪對陣法國選手，喬科維奇幽默說道：「希望我在決賽前不要再遇到法國人了。天啊，我已經受夠了，明明才打兩場比賽，卻感覺像打了兩個星期。」儘管場邊有粉絲高舉寫著「39歲是新的29歲」的加油看板，但喬科維奇顯然感受到新生代球員的威脅。他接下來的對手將是19歲巴西新星豐塞卡（Joao Fonseca）或曾在羅馬賽擊敗過他的普里茲米奇（Dino Prizmic）。喬科維奇盛讚這些年輕小將是未來大滿貫的有力競爭者，承認自己必須在接下來的賽事中更加專注。本次法網在極端高溫下，選手身體狀況頻傳，捷克小將門希克（Jakub Mensik）在耗時4小時41分鐘的五盤大戰中，甚至因嚴重抽筋倒地難以起身，顯示紅土賽場對體能的極致要求。隨著賽程深入，喬科維奇這位老將能否在巴黎的酷暑中撐到最後，將是接下來賽事的觀賽焦點。