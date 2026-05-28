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台美之間歷經2個月聯繫溝通，美國政府於美東時間5月27日在聯邦公報「公開檢閱（Public Inspection）」網頁預告，預計近日將發布聯邦公報，正式公告台美投資MOU中所載明給予我國的非半導體232關稅優惠措施從今年5月1日起生效，其中包含「汽車零組件以及原木、木材及木製衍生品稅率不高於15%；航空器零組件中鋼、鋁、銅衍生品免除232關稅」。對此，行政院副院長鄭麗君表示，美方落實MOU中所載明的非半導體232關稅優惠措施，將有助提升我國相關產業海外競爭力，未來得以進一步擴大布局美國市場。行政院表示，今年1月15日簽署的台美投資MOU中，載明三大關稅優惠待遇，包括：我國對等關稅稅率15%且不疊加MFN、半導體及其衍生品232關稅優惠、非半導體232關稅優惠。其中對等關稅15%且不疊加MFN的優惠待遇，在今年2月美國最高法院做出判決後，美方正透過301調查就原課徵對等關稅的範圍，重新確立對各國課徵關稅的法源基礎。行政院指出，美方尚未對我國輸美半導體及其衍生品課徵232關稅，至於非半導體232關稅部分，我方於今年3、4月間持續和美國商務部聯繫溝通，主張已經被課徵232關稅的非半導體優惠項目先行生效。經台美雙方詳細檢視關稅優惠適用品項清單，以及美國政府的跨部門行政程序作業，美方預計將於近日刊登聯邦公報，公告對我方的非半導體232關稅優惠措施，並回溯自5月1日起生效。相關新稅率調整部分，包含，相關輸美產品過去稅率為232關稅課徵25%+MFN（相關產品MFN稅率介於0%至9%，MFN平均稅率為1.71%），因此過去總稅率平均約為26.71%，現在降為15%。相關輸美產品過去稅率為232關稅課徵25%+MFN，該等產品MFN稅率均為0%，因此過去總稅率平均為25%，現在降為15%。另木材中的「軟木材」稅率則是維持現行的10%。政院指出，航空零組件中的鋼鋁銅核心產品232關稅為50%、鋼鋁銅衍生品232關稅為25%、航空相關基礎建設用的機械設備及零組件總關稅為15%，各項產品過去總稅率為15%至55.7%，經豁免232關稅後，新稅率只課徵MFN（相關產品MFN稅率介於0%至6.6%，MFN平均稅率為1.12%）。