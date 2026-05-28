月底錢入帳了！今（28）日是勞保局發放津貼的密集高峰期，一早已有勞保年金、勞退月退休金等多項給付撥款。除了刷存摺確認款項，你領到的金額夠多嗎？本篇特別整理「年金領取攻略」，帶你拆解全台僅有極少數人能達標、月領突破 5.2 萬元的祕訣，關鍵就在於投保薪資級距、累積年資以及「展延機制」的交互運用。 符合資格的民眾請趕快確認帳戶，月底今明兩天合計將發放 11 筆津貼。
🟡 攻略一：全台僅 2 人領破 5 萬！「年金王」3 大要素
根據勞保局統計，目前全台僅有極少數退休勞工月領超過 5 萬元。要領到這份「天價年金」，攻略核心在於以下三大條件：
🟡 攻略二：晚領一定賺？專家算給你看：正常領反而多拿 120 萬
許多勞工為了增加月領額度選擇延後領，但專家試算提醒，除非預期壽命極長，否則「正常領」往往總額更高。以平均壽命 80 歲試算：
國民年金被保險人也有好消息。自 2026 年 1 月 1 日起，國保月投保金額已調高至 21,103 元。
🟡 5 月底最後 11 筆發錢懶人包（預定入帳日）
【5 月 28 日（今日入帳）共 5 筆】
資料來源：勞保局
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根據勞保局統計，目前全台僅有極少數退休勞工月領超過 5 萬元。要領到這份「天價年金」，攻略核心在於以下三大條件：
- 高薪長保： 投保薪資必須長期維持在最高級距 45,800 元（勞保局將取一生中最高 60 個月的平均值計算）。
- 超長年資： 如全台首位年金王，投保年資累計長達 60 年。
- 展延請領： 選擇「延後 5 年」請領，可獲得額外 20% 的展延給付加給。
許多勞工為了增加月領額度選擇延後領，但專家試算提醒，除非預期壽命極長，否則「正常領」往往總額更高。以平均壽命 80 歲試算：
- 延後領（70 歲起）： 每月領 5 萬，領到 80 歲共計 10 年，總領 600 萬元。
- 正常領（65 歲起）： 每月領 4 萬，領到 80 歲共計 15 年，總領 720 萬元。
- 結論： 足額正常領不僅能提早享受退休生活，總領金額反而多出約 120 萬元。
國民年金被保險人也有好消息。自 2026 年 1 月 1 日起，國保月投保金額已調高至 21,103 元。
- 發放標準： 按分娩當月投保金額一次發給 2 個月。
- 最新金額： 單胞胎生育給付調升至 42,206 元（21,103 元 × 2），雙胞胎則翻倍領 8.4 萬。
- 提醒： 申請期限為 5 年，符合資格的家長務必在時效內提出申請。
【5 月 28 日（今日入帳）共 5 筆】
- 勞保年金給付： 最高可領 52,035 元。
- 災保年金給付： 針對職災勞工之保障。
- 災保失能照護補助： 依失能等級核發。
- 勞退月退休金（首發+續發案）： 個人專戶累積撥款。
- 國民年金保險生育給付： 每胎最高 42,206 元。
- 國民年金保險老年年金給付： 月底固定發放項目。
- 國民年金保險喪葬給付： 給予家屬之保障金。
- 國民年金保險遺屬年金： 遺屬生活保障。
- 國民年金保險身心障礙（基本保證）年金： 最低保障 5,437 元。
- 國保身心障礙年金給付併計勞保年資： 跨社保體系整合。
- 產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助： 雇主申請後全額撥付。
資料來源：勞保局