月底錢入帳了！今（28）日是勞保局發放津貼的密集高峰期，一早已有勞保年金、勞退月退休金等多項給付撥款。除了刷存摺確認款項，你領到的金額夠多嗎？本篇特別整理「年金領取攻略」，帶你拆解全台僅有極少數人能達標、月領突破 5.2 萬元的祕訣，關鍵就在於投保薪資級距、累積年資以及「展延機制」的交互運用。 符合資格的民眾請趕快確認帳戶，月底今明兩天合計將發放 11 筆津貼。

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🟡 攻略一：全台僅 2 人領破 5 萬！「年金王」3 大要素
根據勞保局統計，目前全台僅有極少數退休勞工月領超過 5 萬元。要領到這份「天價年金」，攻略核心在於以下三大條件：

  • 高薪長保： 投保薪資必須長期維持在最高級距 45,800 元（勞保局將取一生中最高 60 個月的平均值計算）。
  • 超長年資： 如全台首位年金王，投保年資累計長達 60 年。
  • 展延請領： 選擇「延後 5 年」請領，可獲得額外 20% 的展延給付加給。
此外，若請領期間遇上物價指數（CPI）累計成長達 5% 調整門檻，給付金額會再隨之調升。全台紀錄保持者即是在 2022 年搭上 CPI 上漲 5.77% 的紅利，讓月領金額一舉衝上 52,035 元

▲想當月領 5 萬的「勞保年金王」？圖卡拆解 3 大核心要素：除了投保薪資需維持最高級距 45,800 元（取最高 60 個月平均），更需具備超長年資與延後請領的耐心，才能讓退休金紅包極大化。（圖／Gemini 製圖／NOWNEWS 監製）
▲想當月領 5 萬的「勞保年金王」？圖卡拆解 3 大核心要素：除了投保薪資需維持最高級距 45,800 元（取最高 60 個月平均），更需具備超長年資與延後請領的耐心，才能讓退休金紅包極大化。（圖／Gemini 製圖／NOWNEWS 監製）
🟡 攻略二：晚領一定賺？專家算給你看：正常領反而多拿 120 萬
許多勞工為了增加月領額度選擇延後領，但專家試算提醒，除非預期壽命極長，否則「正常領」往往總額更高。以平均壽命 80 歲試算：

  • 延後領（70 歲起）： 每月領 5 萬，領到 80 歲共計 10 年，總領 600 萬元。
  • 正常領（65 歲起）： 每月領 4 萬，領到 80 歲共計 15 年，總領 720 萬元。
  • 結論： 足額正常領不僅能提早享受退休生活，總領金額反而多出約 120 萬元。
🟡 國保生育給付調高！一胎爽領 4.2 萬元
國民年金被保險人也有好消息。自 2026 年 1 月 1 日起，國保月投保金額已調高至 21,103 元。

  • 發放標準： 按分娩當月投保金額一次發給 2 個月。
  • 最新金額： 單胞胎生育給付調升至 42,206 元（21,103 元 × 2），雙胞胎則翻倍領 8.4 萬。
  • 提醒： 申請期限為 5 年，符合資格的家長務必在時效內提出申請。
▲生育紅包變大了！隨著國民年金月投保金額調升，生育給付也加碼至 42,206 元，雙胞胎則可領 8.4 萬元。專家提醒，此筆款項有 5 年請求權時效，符合資格的國保家長記得刷存摺確認。（示意圖／取自photoAC）
▲生育紅包變大了！隨著國民年金月投保金額調升，生育給付也加碼至 42,206 元，雙胞胎則可領 8.4 萬元。專家提醒，此筆款項有 5 年請求權時效，符合資格的國保家長記得刷存摺確認。（示意圖／取自photoAC）
🟡 5 月底最後 11 筆發錢懶人包（預定入帳日）
【5 月 28 日（今日入帳）共 5 筆】

  1. 勞保年金給付： 最高可領 52,035 元。
  2. 災保年金給付： 針對職災勞工之保障。
  3. 災保失能照護補助： 依失能等級核發。
  4. 勞退月退休金（首發+續發案）： 個人專戶累積撥款。
  5. 國民年金保險生育給付： 每胎最高 42,206 元。
【5 月 29 日（明日入帳）共 6 筆】

  1. 國民年金保險老年年金給付： 月底固定發放項目。
  2. 國民年金保險喪葬給付： 給予家屬之保障金。
  3. 國民年金保險遺屬年金： 遺屬生活保障。
  4. 國民年金保險身心障礙（基本保證）年金： 最低保障 5,437 元。
  5. 國保身心障礙年金給付併計勞保年資： 跨社保體系整合。
  6. 產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助： 雇主申請後全額撥付。
勞保局提醒，勞保年金通常於次月底入帳，國保年金則在月底最後一個工作日入帳。若發現款項未準時撥入，建議利用勞保局「e 化服務系統」線上查詢，或致電服務熱線確認審核進度。 

資料來源：勞保局

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...