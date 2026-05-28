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民眾黨近期因不少人對初選結果有異議而爆發退黨潮。對此，有意爭取參選彰化縣長的民眾黨中央委員、前立委蔡壁如昨（27）日偕甫脫黨參選的前發言人楊寶楨一同接受專訪，未料引來創黨主席柯文哲親自用本尊帳號在YouTube頻道下留言，痛批蔡壁如：蔡壁如、楊寶楨昨一同上《下班瀚你聊》大談近期退黨潮，蔡壁如說，在她看來，這麼多人退黨的結論就是，第一沒有溝通、第二溝通不良、第三最不可取的就是放話文化，再來就是小草加油添醋，因為放話之後各說各話，最後就沒辦法聚焦。她提到，民眾黨這麼小，每一個人只要做一個動作就會被提出來，變成最佳主角，其實別的黨有沒有這樣的事情？也都有，只是其他黨大，而民眾黨還在起步，這些事情難免發生。未料，蔡壁如專訪的影片一被放上YouTube，竟引來野生柯文哲用本尊帳號@WJKo-t1n留言，他怒批：「蔡壁如，妳是中央委員，不在中央黨部講，來這裡放話嗎？這是妳溝通的方法？」引網友紛紛相挺表示：「這種溝通不就是最討厭的放話嗎？」、「捕獲阿北」、「來看阿北說大實話」、「真的要處理」、「阿北，防人之心不可無」等。