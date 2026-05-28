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費城費城人隊的左投桑契斯（Cristopher Sánchez）今（28）日在客場迎戰聖地牙哥教士隊，再度展現宛如外星人的宰制力。他全場主投7局狂飆9次三振、無失分，不僅率領費城人以3：0完封教士、收下個人本季第6勝，更寫下隊史百年來罕見的無失分紀錄，成為大谷翔平在國家聯盟賽揚獎爭奪戰中最大的對手之一。桑契斯今日在教士隊主場雖然在開局與二局下面臨得點圈有人的危機，但他隨即利用犀利的變化球與控球接連化解險境。四局下，他在2人出局後被擊出二壘安打，但成功讓下一棒打者擊出內野滾地球出局。此時，他的連續無失分局數正式來到41.2局，打破了費城人隊史高懸115年的紀錄。最終，桑契斯以100球投滿7局，僅被敲出6支安打、送出9次三振，且沒有投出任何保送，將連續無失分紀錄瘋狂延伸至44.2局。根據大聯盟官方X統計，桑契斯在整個5月份的5場先發中，場場投滿7局以上，且「防禦率是完美的0」。自大聯盟1913年將防禦率納入正式統計以來，他是史上繼1988年洛杉磯道奇隊傳奇名將赫雪瑟（Orel Hershiser）之後，全大聯盟38年來首位達成「單月防禦率0且每場至少主投7局」的先發投手。桑契斯的壓倒性好投也激勵了費城人打線。六局上，費城人突破教士隊先發投手畢勒（Walker Buehler）封鎖，靠著接連安打與保送攻佔一、二壘；隨後舒瓦伯（Kyle Schwarber）補上右外野關鍵適時安打、加上強打游擊手透納（Trea Turner）的內野推進，單局攻下2分奠定勝基。九局上，透納更是直接從教士隊後援投手手中轟出一發左外野陽春砲，為球隊取得3：0領先。八、九兩局費城人牛棚各司其職，終結者阿爾瓦拉多（José Alvarado）雖被敲安但力保不失，聯手完封教士。教士隊全場雖有7支安打，但在得點圈8之0陷入極度貧打。桑契斯近日非人類的瘋狂表現，讓社群媒體上的各國球迷徹底陷入瘋狂，紛紛驚呼：「這根本是GOAT級別的投球」、「根本是異次元的怪物」、「今年的賽揚獎不用投了，直接給他吧。」