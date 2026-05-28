我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於底特律老虎隊（Detroit Tigers）的台灣好手李灝宇，今（28）日在對陣洛杉磯天使隊（Los Angeles Angels）的比賽中擔任先發二壘手，打第9棒。儘管李灝宇獲得了4次打擊機會，但今日面對天使投手群的壓制，最終繳出4打數0安打的成績，未能為球隊敲出關鍵攻勢，老虎終場以4：0贏球。李灝宇今日的擊球內容如下，第1打席（2局下），擊出二壘方向飛球出；第2打席（5局下），擊出一壘方向高飛球遭到接殺；第3打席（6局下），擊出右外野方向平飛球，可惜遭到防守球員沒收，擊球初速為80.8英里；第4打席（8局下），面對變速球擊出游擊方向滾地球遭刺殺。李灝宇目前的打擊率已經下滑到剩下1成94，他上一次有安打演出要追溯到22日對上巴爾的摩金鶯隊，單場敲出2支安打，但他近期打擊狀況並不好，合計5場比賽共14打數僅有3支安打。此役老虎隊團隊5名投手聯手壓制，先發投手凱西·麥茲（Casey Mize）主投4局無失分，接力上場的投手也都沒有失分，讓天使全場僅擊出2支安打，最終拿下一場完封勝。打擊方面，托克爾森（S. Torkelson）繳出3安猛打賞，還敲出1發全壘打，團隊共有10支安打演出，投打兩方面都擊潰了對手。