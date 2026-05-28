我是廣告 請繼續往下閱讀

▲潘慧如和台灣防止虐待動物協會合作，舉辦公益募款活動。（圖／翻攝自IG@adapan0228）

潘慧如昨（27）日出席公益義賣活動，坦言先前經營寵物旅館壓力過大，收掉之後在恆春租了40坪的平房當度假屋，花了近百萬整理屋況，潘慧如早年靠買賣房子賺了不少，結果經經寵物旅館花太多錢直接打回原形，現在很多人會買賣股票製造被動收入，潘慧如說自己個性偏保守，只會買銀行股、鋼鐵股跟航運股。潘慧如早年投資房地產賺了不少錢，幾乎接近財富自由的狀態，沒想到開了寵物旅館燒錢又費心，收掉之後一切只能重新來過，但房市已經大不如前，要靠炒房賺錢太難了。潘慧如直呼自己並不是很會投資，個性比較保守，錢要放在銀行比較安心，目前在經紀人的幫助下，有接觸股票投資，不過她只敢買銀行股、鋼鐵股和航運股。潘慧如之前經營寵物旅館壓力太大，導致心律不整、焦慮，結束營業後她到恆春租了40坪的房子，希望回歸平淡的生活，也順便陪伴家裡年邁的老狗，只是房子屋況不佳，還有漏水的問題，她花了近百萬裝修，笑說想在附近開個泡麵店貼補房租。