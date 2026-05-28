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▲尊鴻集團執行長陳詠翔團隊，27日前往豐陽國中致贈全新球衣與球帽等專業裝備。（圖／尊鴻提供）

▲尊鴻團隊宴請全體教練與球員至旗下人氣餐飲品牌「HUN 混」門店包場聚餐，氣氛歡樂。（圖／尊鴻提供）

▲尊鴻團隊安排溫馨聚會，邀請全體教練與球員至旗下人氣餐飲品牌「HUN 混」門店包場聚餐，氣氛歡樂。（圖／尊鴻提供）

長期深耕在地並積極投入社會公益的尊鴻餐飲集團，今年將企業關懷延伸至校園運動領域，宣布攜手台中市豐陽國中棒球隊展開合作計畫。尊鴻集團執行長陳詠翔團隊，27日前往豐陽國中致贈全新球衣與球帽等專業裝備，並在旗下人氣餐飲品牌「HUN 混」門店宴請球隊師生，期望透過提供實質資源與溫度的陪伴，支持基層球員在運動道路上穩定成長。豐陽國中棒球隊長期深耕基層棒球人才培育，致力推動運動技能與品格教育並重理念。在教練團與球員紮實的日常訓練下，球隊於114學年度國中棒球運動聯賽中大放異彩，交出亮眼成績。其中，軟式組成功奪得全國第七名佳績，硬式組亦成功挺進全國16強。兩項成績雙雙創下隊史最佳紀錄，不僅是對球員汗水的回報，更展現學校推動體育教育的卓越成果。尊鴻餐飲深知基層體育發展除了裝備贊助，更需要精神上的支持與互動。昨日，尊鴻餐飲集團執行長陳詠翔訪問球隊，並親自走入球場與球員進行投手與打擊實戰體驗。透過紅土場上的汗水交流，讓孩子們感受到來自社會的肯定，進一步建立自信心與投入訓練的動力。活動結束後，尊鴻團隊安排溫馨聚會，邀請全體教練與球員至旗下人氣餐飲品牌「HUN 混」門店包場聚餐，師生在輕鬆愉快的氛圍中，紓解高強度訓練與比賽的壓力，更凝聚了深厚的團隊情誼。豐陽國中校長林純夙表達感謝，並表示在基層運動發展過程中，社會各界的支持至關重要。非常感謝尊鴻餐飲集團的投入，不僅提供實質資源，更透過實際參與和陪伴讓學生感受到肯定。這樣的寶貴經驗，對孩子的全人成長具有深遠的正向意義。尊鴻餐飲集團執行長陳詠翔強調，每一位努力的孩子都值得被看見。企業追求穩定營運之餘，更期盼將資源投入對下一代有長期意義的領域。未來，尊鴻集團將持續以多元形式參與教育與公益，盼能拋磚引玉，吸引更多社會力量關注基層體育，持續為正在追夢的學生們，打造更穩定的成長支持網絡