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奧克拉荷馬雷霆與聖安東尼奧馬刺的西區決賽進行得如火如荼，剛在天王山之戰取勝、手握3：2聽牌優勢的衛冕軍雷霆隊，明（29）日將前往馬刺主場展開關鍵的G6。然而，在有機會一舉終結系列賽前夕，雷霆官方今日更新了最新傷病報告，球隊的外圍輪替戰力依然深陷傷兵陰霾——主力輪替阿傑·米契爾（Ajay Mitchell）因小腿肌肉拉傷確定繼續缺席，而明星前鋒傑倫·威廉斯（Jalen Williams）則因腿筋拉傷的傷病管理，明日生死戰依舊被列為「出戰成疑（Questionable）」。雷霆官方報告指出，在系列賽G3遭遇右小腿肌肉拉傷的二年級後衛米契爾，經過醫療團隊評估後，明日的G6仍未獲准復出。米契爾在今年季後賽場均能高效貢獻15.1分、4.3次助攻，先前完美填補了球隊的後場火力。他的持續缺陣，意味著雷霆板凳端少了一名具備切入與推進威脅的悍將。更令奧克拉荷馬球迷焦慮的是二當家傑倫·威廉斯的狀態。自從他在西決G2不慎再度拉傷腿筋後，已經連續缺席了隨後的比賽。雖然雷霆目前處於聽牌優勢，但傑倫·威廉斯明日的狀態依舊是出戰成疑，是否能在聖安東尼奧披掛上陣仍充滿極大變數。這也意味著雷霆的外圍持球點與進攻發動重任，明日恐將再度由一哥「SGA」亞歷山大（SGA）與霍姆葛倫（Chet Holmgren）兩人咬牙苦撐。隨著東區的紐約尼克今日以4：0橫掃克里夫蘭騎士、率先挺進總決賽，並獲得了長達8天的黃金調整期，這無形中也給了西區兩強極大的時間壓力。對於雷霆而言，在陣容遭受嚴重傷兵潮侵襲、輪替戰力捉襟見肘的劣勢下，若不能在明日的客場G6一鼓作氣終結系列賽，一旦被頑強的馬刺逼入搶七大戰，球隊主力們的體能與傷勢恐將進一步惡化。幸運的是，雷霆在天王山之戰成功找回了防守侵略性，成功將馬刺一哥文班亞馬（Victor Wembanyama）壓制在系列賽新低的20分。明日客場之戰，雷霆勢必要延續防守端的針對性策略，同時寄望卡魯索（Alex Caruso）、華萊士（Cason Wallace）以及新星麥凱恩（Jared McCain）等後場綠葉能繼續挺身而出，在米契爾與傑倫威廉斯缺陣的情況下扛起外線重擔，力拚在聖城高唱凱歌、連續第二年殺進總決賽。