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朝野提失智症基本草案 政院：現行推動小組已可發揮功能

超高齡化社會下，失智症人口也增加，對個人、家庭及社會都帶來衝擊。而國民黨團、民眾黨團及立委林月琴等19人各自擬具「失智症基本法草案」。不過，衛福部長石崇良今（28）日表示，失智不是只影響長照或健康，但是否需要設立基本法更為強化，各方看法有所不同，也認為宜與整體高齡、長照及社會福利政策結合。失智症人口逐漸增加，對於「失智症基本法草案」，石崇良今日出席立法院衛環委員會時，會前接受聯訪時表示，失智症防治綱領進入3.0，今年開始也在長照3.0計畫特別編列失智症專章，並透過行政院層級的副院長主持長照小組，將相關議題納入。石崇良說，這部分需要跨平台機制協調，因為失智問題並非只有長照或健康照顧問題，包括生活照顧、職場就業、交通生活等都會影響，因此需要跨部門合作。但是否要設立基本法加以強化「我想各方看法有所不同」，也會詳細向立法委員說明措施，也會尊重審議結果。行政院也提出書面報告，認為「長期照顧十年計畫3.0（115年至124年）」已將失智症防治照護政策綱領3.0納為專章，也併入長照整體政策。現行「行政院長期照顧推動小組」在功能與層級上，已可發揮政策督導及跨域協調統合功能。行政院認為，避免業務重複處理，導致行政量能分散「建議透過既有政策及推動機制辦理。」衛福部書面報告則說，與其他部會持續積極優化現有機制。