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▲張芃指控某攝影師是偷拍惡狼，網友在留言區點名正是Gary。（圖／翻攝自張芃Threads@paulinec.peng）

▲攝影師Gary目前已將社群關閉，而他原先擁有3萬粉絲追蹤。（圖／翻攝自Threads）

IG有3萬多人追蹤的網紅攝影師Gary被爆是偷拍慣犯，他遭指控在工作室廁所裝針孔攝影，長期偷拍合作的女模換衣服等私密影像。吹哨者是正妹模特兒張芃（Pauline），她說自己和Gary合作多年，知道真相後也超傻眼、氣到不行。目前Gary已將工作室及個人帳號關閉，而先前與他合作過的對象還有女星蔡瑞雪。模特兒張芃昨（27）日在Threads發文，表示自己得知認識已久的攝影師，居然是偷拍犯，超級氣憤，「發生這種事情我竟然沒辦法在各平台直接標記這個垃圾噁男，因為證據很可能被他藏起來或銷毀了。他好好的活著、在網路上活躍著。」張芃的貼文引發熱議，網友們也在留言區解答，表示這名偷拍惡狼正是攝影師Gary，但他已將社群帳號關閉，所以無法標記他。Gary創立的「辰島攝影工作室」Google地標也被改名成「天台」，似乎是他逃避被搜尋的手段。而Gary的女友疑似也知道偷拍隱情，目前同樣將IG關閉。網友認為Gary的一系列迴避舉動，簡直就是此地無銀三百兩的寫照，更加坐實他偷拍的嫌疑。網友也紛紛留言詢問張芃發現偷拍的細節，但她目前沒有詳細回應，僅透露自己近期跟Gary的最後一次合作也是不歡而散。她自費花2萬元請造型師做5套妝髮讓Gary拍照，結果成片超糟糕，精修2週也只是用AI改圖，讓她怒批Gary的工作態度令人不敢恭維。另外，也有網友質疑Gary的資金來源，「我一直很疑惑為什麼他可以這麼便宜... 原來是這樣嗎」、「聽說他收費超便宜，現在想一想才發現該不會是創意私房補貼他吧」。許多女模特兒也紛紛現身留言，表示自己跟Gary合作過，現在才知道廁所被裝針孔。而同樣被Gary拍過照的還有女星蔡瑞雪以及「最美高中生」許悅，不確定兩人是否也有進到這間裝有針孔的廁所被偷拍。《NOWNEWS今日新聞》目前已傳訊詢問張芃詳細案情，但至截稿前尚未獲得回應，不確定她是否有報警。