我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於芝加哥白襪隊的日本強打「村神」村上宗隆，在今（28）日主場面對明尼蘇達雙城隊的比賽中擔任「第2棒、指定打擊」，在第7局轟出本季第20發全壘打。這不僅是他連續3場比賽開轟，這發全壘打也讓他穩坐美聯全壘打王寶座，更一舉打破了大聯盟高懸多年的「新人神話」。今日比賽進行到7局下半，白襪隊已取得13：1的大幅領先。在隊友敲出滿貫砲後，村上宗隆在1人出局後登場，鎖定雙城隊投手阿達姆斯（Austin Adams）的球，再度將球送出右外野牆外。根據多家媒體報導，村上宗隆成為大聯盟歷史上，第一位在6月份到來之前就敲出20支全壘打的新人。他成功超越了1987年馬奎爾（Mark McGwire）與2019年北極熊阿隆索（Pete Alonso）所保持的5月前19轟紀錄，成為大聯盟歷史第1人。當年馬奎爾整季狂轟49發、阿隆索則炸裂53發，雙雙榮膺當年的全壘打王，足見村上宗隆如今的量產速度有多麼恐怖。這也是村上宗隆在大聯盟賽季中，第3度達成連續3場比賽開轟的壯舉。白襪隊目前僅進行了55場比賽，他就迅速達標20轟，若換算成大聯盟162場完整賽季，村上宗隆正以年產「58.9發全壘打」的驚人配速在前進。這項速度甚至超越了他2022年在日職養樂多隊勇奪「三冠王」並敲出56轟的賽季。同時，在轉戰大聯盟的第一年，他的20轟紀錄已經超越了城島健司（18轟）與松井秀喜（16本），在日本人美職新人年紀錄中獨居第2，距離2018年大谷翔平所保持的22轟歷史最高紀錄，也僅僅剩下2支。目前大聯盟全壘打榜上競爭白熱化，休士頓太空人隊的阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）在同日敲出第19轟緊追其後，紐約洋基隊的「法官」賈吉（Aaron Judge）也以17轟虎視眈眈。