輕度颱風「薔蜜」（國際命名：JANGMI）於昨（27）日生成，根據中央氣象署預估，其路徑將貼著台灣東部外海北上，周日至下周一（5月31日至6月1日）最靠近台灣。面對通車後的首場颱風考驗，根據交通部公路局研擬的兩階段防颱措施，一旦平均風速達 10 級，將實施全橋管制。
🟡 薔蜜颱風逼近：北台灣防強風長浪
氣象署指出，薔蜜颱風強度有機會達到中颱以上，受其外圍雲系影響，北部及宜蘭地區將出現明顯降雨，沿海地區則須防範長浪。由於淡江大橋位於淡水河口，首當其衝面臨強勁海風，公路局已進入警戒狀態。
🟡 淡江大橋「封橋」兩階段標準曝光
負責養護的公路局景美工務段表示，為保障用路人安全，已律定兩階段管制機制：
第一階段（平均風速達 8 級）：
🟡 科普解密：能耐 17 級強風，為何 10 級就封橋？
許多民眾好奇，淡江大橋設計時強調「抗候耐用」，為何 10 級風就要封橋？根據公路局資料，淡江大橋在設計階段曾遠赴德國與丹麥進行精密「風洞試驗」，科學數據顯示：
🟡 全球跨距最長單塔斜張橋：120 年設計壽命
淡江大橋由建築大師札哈哈蒂（Zaha Hadid）操刀，不僅具備藝術美感，更以 120 年使用年限為目標。主塔基部配備「液態黏滯性阻尼器」，可抵抗 7 級強震；路面更採用價格高出 4 倍的高性能 GUSS 瀝青，確保防水並杜絕鋼材鏽蝕。
公路局提醒，薔蜜颱風期間若風力達標，將透過新聞與電子看板預告封橋資訊，請用路人隨時掌握路況公告，避免於強風期間行經該路段。
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氣象署指出，薔蜜颱風強度有機會達到中颱以上，受其外圍雲系影響，北部及宜蘭地區將出現明顯降雨，沿海地區則須防範長浪。由於淡江大橋位於淡水河口，首當其衝面臨強勁海風，公路局已進入警戒狀態。
負責養護的公路局景美工務段表示，為保障用路人安全，已律定兩階段管制機制：
第一階段（平均風速達 8 級）：
- 封閉機車專用道、人行道及自行車道。
- 快車道速限從 80 公里降至 40 公里。
- 「全橋封閉」：包含汽車在內的所有車輛均禁止上橋。
- 淡水端與八里端將採用實體護欄封鎖。
許多民眾好奇，淡江大橋設計時強調「抗候耐用」，為何 10 級風就要封橋？根據公路局資料，淡江大橋在設計階段曾遠赴德國與丹麥進行精密「風洞試驗」，科學數據顯示：
- 結構極限： 橋體結構足以抵抗 16 級風（56公尺/秒）以上的強烈颱風，甚至可承受 17 級強陣風襲擊而不受損。
- 人車安全： 結構雖然穩固，但淡水河口風力強勁，平均 10 級風足以讓行進中的車輛產生偏移或翻覆風險，因此封橋是為了「保護用路人」，而非橋梁撐不住。
淡江大橋由建築大師札哈哈蒂（Zaha Hadid）操刀，不僅具備藝術美感，更以 120 年使用年限為目標。主塔基部配備「液態黏滯性阻尼器」，可抵抗 7 級強震；路面更採用價格高出 4 倍的高性能 GUSS 瀝青，確保防水並杜絕鋼材鏽蝕。
公路局提醒，薔蜜颱風期間若風力達標，將透過新聞與電子看板預告封橋資訊，請用路人隨時掌握路況公告，避免於強風期間行經該路段。