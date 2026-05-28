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NBA西區冠軍賽G5落幕後，聖安東尼奧馬刺隊當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）陷入了輿論風暴。他因賽後「拒絕履行媒體義務」引發軒然大波，本次季後賽他首次受到真正能對他的能力進行挑戰的球隊洗禮，而球評也針對他目前為止取得的表現進行點評，前球星傑佛森（Richard Jefferson）直言，文班亞馬還在繳學費，至少在現階段，他寧願對上文班亞馬，也不願意去防守柯瑞（Stephen Curry）。馬刺在天王山之戰敗給雷霆後，文班亞馬在賽後逕自離場，繞過了NBA規定的媒體採訪環節。ESPN名記者查拉尼亞（Shams Charania）隨即報導，NBA官方已對此行為提出警告。名嘴布魯薩德（Chris Broussard）對此嚴厲批評：「他是聯盟的門面，這是工作的一部分。無論輸贏，你都必須站在媒體面前，這段過程雖然艱難，但這是身為巨星必須承擔的責任。」除了媒體風波，文班亞馬場上的動作也受到質疑。名嘴帕森斯（Chandler Parsons）在節目中直言，文班亞馬近期的惡意犯規與小動作，正讓他的名聲不斷走下坡，甚至面臨與布魯克斯（Dillon Brooks）、格林（Draymond Green）等「招黑」球員為伍的風險。面對外界對馬刺隊受到的極端身體對抗，曾為馬刺一員的球評傑佛森給出了他的見解。他以喬丹（Michael Jordan）當年對抗活塞隊「壞小子軍團」的歷史為例，強調季後賽就是考驗巨星防守強度的場所。「文班亞馬現在被打得鼻青臉腫是必然的，這就是奪冠必經的生存法則，他必須透過鍛鍊變得更強壯。」然而，當被問及防守難度時，傑佛森給出了自身見解。儘管他認為文班亞馬未來有望並列NBA歷史最偉大球星行列，但他坦言：「如果現在讓我選擇，我寧願去防守文班亞馬，也不想碰上柯瑞。柯瑞是歷史上最與眾不同的球員之一，就目前而言，你是絕對不會想在場上碰到他的。」除了傑佛森的言論，尼克楊（Nick Young）也加入評論戰局，質疑文班亞馬的MVP競爭力。他認為若非賽季末的炒作與造勢，文班亞馬的最佳陣容等級頂多落在二陣，並直言凱德·坎寧安（Cade Cunningham）在隊友陣容更差的情況下，表現甚至更加出色。面對這股排山倒海的輿論，文班亞馬正處於職業生涯的十字路口。馬刺球團過去受波波維奇（Gregg Popovich）崇尚的「媒體疏離」文化影響，似乎未能給予這位新生代門面足夠的指引。