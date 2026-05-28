美國總統川普（Donald Trump）於今（28）日在白宮召開內閣會議時公開表示，根據《衛報》報導，他計畫出席即將於下個月舉行的NBA總冠軍賽，親自到場為紐約尼克隊加油。若此行成行，川普將寫下美國史上首位現任總統親臨NBA總冠軍賽現場觀戰的紀錄。
受多蘭之邀 球場敘舊情誼深
此次行程是由尼克隊、紐約遊騎兵隊以及麥迪遜花園廣場（MSG）的所有者詹姆斯·多蘭（James Dolan）親自發出邀請。川普在內閣會議上對於尼克隊的表現讚譽有加：「哇，這支球隊太棒了，他們贏下了所有比賽，擁有許多優秀球員。這支球隊過去多年來真的受了不少苦，現在他們的表現非常出色。」
川普與詹姆斯·多蘭交情深厚，多蘭不僅長期贊助川普的競選活動，更曾於2018年在川普名下的海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行婚禮。川普透露，除了多蘭之外，他也接到了多方發出的現場觀戰邀約。
原定計畫因尼克橫掃落空 總冠軍賽日程受矚目
事實上，川普原本計畫出席周四計畫舉行的東區冠軍賽第五戰，但由於尼克隊以摧枯拉朽之姿，在系列賽第四戰以130：93大勝克里夫蘭騎士隊，直接以4：0橫掃對手晉級總決賽，導致川普該趟行程提前告吹。
尼克隊目前正等待西區冠軍賽的結果，對手將會是奧克拉荷馬雷霆隊或聖安東尼奧馬刺隊。根據賽程安排，NBA總冠軍賽將採取七戰四勝制，由於尼克隊在例行賽戰績方面較優，將於6月8日、10日及16日於麥迪遜花園廣場進行系列賽的第3、4、6戰。屆時川普極有可能現身紐約，親眼見證尼克隊爭取睽違53年後的冠軍獎盃。
政治與體育話題滿滿 川普高調現身引關注
川普自重新入主白宮以來，頻繁出現在各類大型體育賽事中，包括超級盃、美國網球公開賽及各類高爾夫球賽事，甚至即將在白宮草坪舉辦UFC格鬥賽。
然而，本次前往「深藍」立場濃厚的曼哈頓麥迪遜花園廣場觀賽，外界預期可能引發兩極反應。川普上次於2024年10月在此地舉辦競選集會時，現場曾遭到強烈抗議；如今轉為以總統身份進場看球，能否在充滿政治色彩的紐約主場獲得球迷喝采，或是面臨噓聲挑戰，將成為賽事外的一大看點。
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此次行程是由尼克隊、紐約遊騎兵隊以及麥迪遜花園廣場（MSG）的所有者詹姆斯·多蘭（James Dolan）親自發出邀請。川普在內閣會議上對於尼克隊的表現讚譽有加：「哇，這支球隊太棒了，他們贏下了所有比賽，擁有許多優秀球員。這支球隊過去多年來真的受了不少苦，現在他們的表現非常出色。」
川普與詹姆斯·多蘭交情深厚，多蘭不僅長期贊助川普的競選活動，更曾於2018年在川普名下的海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行婚禮。川普透露，除了多蘭之外，他也接到了多方發出的現場觀戰邀約。
原定計畫因尼克橫掃落空 總冠軍賽日程受矚目
事實上，川普原本計畫出席周四計畫舉行的東區冠軍賽第五戰，但由於尼克隊以摧枯拉朽之姿，在系列賽第四戰以130：93大勝克里夫蘭騎士隊，直接以4：0橫掃對手晉級總決賽，導致川普該趟行程提前告吹。
尼克隊目前正等待西區冠軍賽的結果，對手將會是奧克拉荷馬雷霆隊或聖安東尼奧馬刺隊。根據賽程安排，NBA總冠軍賽將採取七戰四勝制，由於尼克隊在例行賽戰績方面較優，將於6月8日、10日及16日於麥迪遜花園廣場進行系列賽的第3、4、6戰。屆時川普極有可能現身紐約，親眼見證尼克隊爭取睽違53年後的冠軍獎盃。
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川普自重新入主白宮以來，頻繁出現在各類大型體育賽事中，包括超級盃、美國網球公開賽及各類高爾夫球賽事，甚至即將在白宮草坪舉辦UFC格鬥賽。
然而，本次前往「深藍」立場濃厚的曼哈頓麥迪遜花園廣場觀賽，外界預期可能引發兩極反應。川普上次於2024年10月在此地舉辦競選集會時，現場曾遭到強烈抗議；如今轉為以總統身份進場看球，能否在充滿政治色彩的紐約主場獲得球迷喝采，或是面臨噓聲挑戰，將成為賽事外的一大看點。
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