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民進黨塑造沈伯洋「型男」形象難打入年輕族群

蔣萬安民調大勝為藍營撥開陰霾

根據《TVBS》民調中心昨（27）日公布的最新民調，台北市長蔣萬安支持度高達58%，大幅領先民進黨參選人沈伯洋的30%。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳認為，沈伯洋形象定位不清，難與市政連結，也未鞏固綠營基本盤；反觀蔣萬安兼具抗綠、育兒與政績形象，加上輝達北士科議題加持，連年輕族群也佔優勢，為低迷藍營帶來士氣。鈕則勳昨發文指出，蔣萬安大勝沈伯洋28%，其間原因脈絡至為清楚，由於沈伯洋參選台北市長的形象定位不清，原本「抗中罷免大將」的定位完全無法適用於市長選舉，至今也無法形塑能夠跟市政結合的形象建構；而蔣萬安「抗綠先鋒」、「在野第一勇」與「三寶爸」推動照顧下一代相關政策所建構「剛柔並濟」的人設已深入人心。再者，鈕則勳表示，蔣萬安的政績明顯，特別是輝達海外總部落腳北士科，27日與黃仁勳合體的訊息日前也釋出，市民對「蔣黃合體、強強聯手」的期待，除了助威政績牌之外，更展現了台北作為Al智慧首都的企圖心！反觀沈伯洋陣營的競選戰術，至今只有點狀、甚至只是花絮層次的操作，根本無法構築戰線，遑論是整體的戰略面的鋪陳，當然無法對戰蔣萬安的政績牌。鈕則勳說道，沈伯洋很明顯也沒有辦法鞏固綠營在台北市近四成的選票，交叉分析民進黨支持者挺沈也只有79% ，10%還支持蔣萬安！除了他近期的「伯洋體」多被認為不痛不癢、無法深入市政核心以突顯專業外，或許綠營高層也無法有效說服支持者為何提名沈伯洋的正當性及合理性，畢竟缺了這核心論述，要支持者力挺，當然力有未逮。連20到29歲年輕族群支持蔣萬安的比例已高達60%，沈伯洋只有37%，更能證明綠營想把沈伯洋形塑成型男，或類比台、韓、日等知名人物，如裴勇俊、木村拓哉、小泉進次郎、張孝全等，又打球還懂音樂這「現象級產品」的如意算盤，仍然打不響。鈕則勳表示，而蔣萬安民調大勝沈伯洋，算是近期最能振奮藍營士氣的訊息了！畢竟半個月內國民黨不論是彰化提名，還是馬英九基金會風暴，已讓藍軍土氣跌落至谷底，也給了綠營以逸待勞的機會！蔣帥支持度接近六成，除了突顯並未受近期藍營風暴的衝擊外，更為藍軍保存了反轉戰局的能量與實力！撥開藍軍近期的陰霾，或許已看到一絲曙光了。