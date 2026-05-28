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▲江和樹秀出蔡壁如2年前的敗選感言，感慨台中人的情感被當成工具。（圖／江和樹提供，2026.05.28）

轟蔡壁如投機心態 江和樹：台中不是備胎區

台灣民眾黨中央委員蔡壁如昨與已退黨的前發言人楊寶楨同上網路節目，大談民眾黨退黨潮，直指問題出在「溝通不良」與「放話文化」，意外引爆創黨主席柯文哲怒火，親自留言嗆「你是中央委員，不在中央黨部講，來這裡放話嗎？」同為中央委員的台中市議員江和樹今日也重砲開轟，批蔡壁如近來頻頻上節目對內開槍，卻連中央委員會都缺席，批評她忘了對台中海線選民的海誓山盟，「說走就走，台中人到底算什麼？」，還懷疑蔡壁如很可怕，問「妳是來關燈的嗎」？蔡壁如近日接受資深媒體人黃暐瀚專訪，節目於昨晚播出。她在節目中談及民眾黨近來退黨潮時，表示問題核心就是缺乏溝通、溝通不良，以及黨內放話文化，甚至有「小草加油添醋」的情況。她也向黨高層喊話，強調政治的本質就是溝通，而溝通的過程就是彼此說服。不過影片曝光後，創黨主席柯文哲以私人帳號「@WJKo-t1n」直接在留言區開酸「蔡壁如，你是中央委員，不在中央黨部講，來這裡放話嗎？這是你溝通的方法」。由於語氣強烈，也讓不少網友好奇，究竟是柯文哲本人親自留言，還是小編代為操作。江和樹今（28）日證實，該留言確實是柯文哲本人親回。他透露昨天民眾黨召開中央委員例會，「連阿北都親自到場」，大家積極討論黨目前面臨的困境，唯獨不見同樣身為中央委員的蔡壁如出席。江表示，柯文哲晚上看到蔡壁如發言後相當火大，認為她不願在黨內正式場合溝通，寧可透過媒體放話，甚至批評黨內有放話文化，讓柯氣得直問「這到底是在團結民眾黨，還是在傷害民眾黨？」江和樹強調，外界不了解黨內程序或許情有可原，但蔡壁如身為中央委員，不可能不懂相關運作，卻選擇缺席黨內會議，反而頻頻上媒體發言、製造聲量，根本是在替自己布局彰化縣長選戰。別人批評黃國昌是來關燈的，但他覺得蔡壁如更像要來關燈的「我覺得很可怕」。他更翻出蔡壁如2024年參選台中第一選區立委落敗後的感言，當時蔡曾公開表示「已深深愛上台中海線」、「會繼續在這裡把根紮得更深」。如今才短短2年，就積極投入彰化縣長布局，讓江和樹忍不住質疑「當初說要深耕海線，現在說走就走，那台中人到底算什麼？海線鄉親的支持又算什麼？」江和樹強調，政治人物最重要的是誠信，不是哪裡有位置就往哪裡跑，更不是選輸後換個地方再選一次，更直言「台中人最不能接受的，就是把人民的感情當工具、把地方當跳板。」他批評，政治人物若把地方當成「哪裡不能選、就換地方選」的備胎區，人民其實都看得非常清楚，「台中不是可以隨時回收再利用的地方」。