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奧克拉荷馬雷霆隊在贏下關鍵天王山之戰後，目前系列賽取得3：2的聽牌優勢。明（29）日雙方將移師聖安東尼奧進行第六戰，這也是馬刺今年季後賽首度面臨「Win or Go Home」的淘汰邊緣。究竟馬刺能否在主場強行續命，還是衛冕軍雷霆會直接殺進總冠軍賽？根據《ESPN》最新數據預測與賭盤賠率，外界普遍看好戰線將會被拉長到「搶七大戰」。面對實力強悍的衛冕軍雷霆，迎來背水一戰的馬刺並非毫無勝算。根據《ESPN》最新的數據預測系統顯示，馬刺隊在第六戰捍衛主場、強行續命的機率高達53.9%，微幅領先雷霆隊的46.1%。除了權威媒體的數據力挺，美國賭盤開出的賠率也呈現相同趨勢。在雷霆聽牌的情況下，將占有主場優勢的馬刺設定為「讓3.5分」的贏球熱門。種種跡象顯示，專家與操盤手皆推測這個系列賽不會在第六戰草草收場，而是會強行被馬刺逼入最終的搶七決戰。馬刺要在第六戰強行續命，關鍵就在當家超級巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）能否觸底反彈。他在第五戰僅拿下創系列賽新低的20分，賽後更因規避媒體採訪而遭到NBA官方正式警告。馬刺主帥強森（Mitch Johnson）直接點出了第六戰的戰術核心：「文班亞馬下一場絕對需要有更多的出手。這是最直觀的調整，他必須投更多球。」馬刺全隊都期盼這位歐陸狀元能用場上的破壞力，來代替先前的沉默。馬刺前鋒尚帕尼（Julian Champagnie）也展現強大信心：「這顯然是背水一戰的局面，我百分之百確定每個人都會毫無保留地挺身而出。」新秀後衛卡斯特（Stephon Castle）也直言，馬刺今年一整年只要被逼入絕境，往往都能打出偉大的表現，他迫不及待想看看球隊會如何回應。相較於背水一戰的馬刺，正尋求二連霸的雷霆隊則展現出衛冕軍的老練。這場高潮迭起的系列賽由馬刺贏下G1，隨後雷霆連拿G2、G3，馬刺搶回G4，再由雷霆攻下G5天王山。對於雷霆而言，想要在客場直接終結系列賽，戰術聽起來無比簡單。雷霆一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）一針見血地指出：「我們只需要很清楚現在的局勢是什麼。」馬刺必須警惕的是，雷霆今年在季後賽的「關門戰」中戰績是完美的2勝0敗，先前分別在首輪與次輪的第四戰，於客場強勢淘汰了鳳凰城太陽與洛杉磯湖人。加上去年奪冠的經驗，雷霆在關門戰中累積了4勝2敗的豐富經驗，絕對是不容小覷的「客場終結者」。